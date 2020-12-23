Районну лікарню із поліклінікою і стаціонаром Тернопіль хоче забрати собі
Тернопіль висловив бажання отримати у власність об’єкти, що колись належали Тернопільського району. Йдеться лише про ті, що тепер розташовані на території обласного центру. І серед них є дуже ласі шматки просто у центрі міста, – пише Терен.
Доповідав з цього питання Іван Поливко – виконуючий обов’язки начальника Управління обліку та контролю за використанням комунального майна. Допомагав йому пояснювати суть особисто міський голова Сергій Надал.
– Я – коротко, щоб не витрачати час. Ввійшло в дію нове законодавство, – каже мер. – В результаті децентралізації передбачили, що майно, яке досі було власністю районних рад, має переходити у власність тих громад, на території яких воно розташоване. Оскільки на території Тернополя знаходиться велика кількість нерухомого майна, яке раніше числилося за Тернопільською райрадою, відповідно – ми готові його прийняти у нашу міську власність.
Врешті Іван Поливко, не промовивши ані слова, отримав 38 «за», троє депутатів «утрималися». Що цікаво, безоплатно прийняти у комунальну власність Тернопільської міської територіальної громади готові таке майно:
|№
|Тип об’єкта
|Площа (у кв. м)
|Адреса об’єкта
|1
|Адміністративна будівля
|285,2
|м. Тернопіль, вул. Полковника Д. Нечая, 27
|2
|Нежиле приміщення
|137,6
|м. Тернопіль, вул. Бродівська, 17
|3
|Нежитлова будівля, адмінбудинок
|1 830,5
|м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 10
|4
|Районний будинок культури
|1 064,1
|м. Тернопіль, вул. Шкільна, 4
|5
|Будівля стоматології
|588,2
|м. Тернопіль, бульв. Т. Шевченка, 45
|6
|Адміністративний корпус
|923,5
|м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 9
|Киснева
|13,3
|Стаціонарний корпус
|2 447,1
|Нова поліклініка з даховою котельнею
|2 068,6
|Гаражі
|54,2
|Овочесховище
|36,2