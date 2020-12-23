11:00 | 23.12.2020
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Новини Тернополя 

Районну лікарню із поліклінікою і стаціонаром Тернопіль хоче забрати собі

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Тернопіль висловив бажання отримати у власність об’єкти, що колись належали Тернопільського району. Йдеться лише про ті, що тепер розташовані на території обласного центру. І серед них є дуже ласі шматки просто у центрі міста, – пише Терен.

Доповідав з цього питання Іван Поливко – виконуючий обов’язки начальника Управління обліку та контролю за використанням комунального майна. Допомагав йому пояснювати суть особисто міський голова Сергій Надал.

– Я – коротко, щоб не витрачати час. Ввійшло в дію нове законодавство, – каже мер. – В результаті децентралізації передбачили, що майно, яке досі було власністю районних рад, має переходити у власність тих громад, на території яких воно розташоване. Оскільки на території Тернополя знаходиться велика кількість нерухомого майна, яке раніше числилося за Тернопільською райрадою, відповідно – ми готові його прийняти у нашу міську власність.

Врешті Іван Поливко, не промовивши ані слова, отримав 38 «за», троє депутатів «утрималися». Що цікаво, безоплатно прийняти у комунальну власність Тернопільської міської територіальної громади готові таке майно:

Тип об’єктаПлоща (у кв. м)Адреса об’єкта
1Адміністративна будівля285,2м. Тернопіль, вул. Полковника Д. Нечая, 27
2Нежиле приміщення137,6м. Тернопіль, вул. Бродівська, 17
3Нежитлова будівля, адмінбудинок1 830,5м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 10
4Районний будинок культури1 064,1м. Тернопіль, вул. Шкільна, 4
5Будівля стоматології588,2м. Тернопіль, бульв. Т. Шевченка, 45
6Адміністративний корпус923,5м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 9

 

Киснева13,3
Стаціонарний корпус2 447,1
Нова поліклініка з даховою котельнею2 068,6
Гаражі54,2
Овочесховище36,2

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