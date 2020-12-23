Районну лікарню із поліклінікою і стаціонаром Тернопіль хоче забрати собі

Тернопіль висловив бажання отримати у власність об’єкти, що колись належали Тернопільського району. Йдеться лише про ті, що тепер розташовані на території обласного центру. І серед них є дуже ласі шматки просто у центрі міста, – пише Терен.

Доповідав з цього питання Іван Поливко – виконуючий обов’язки начальника Управління обліку та контролю за використанням комунального майна. Допомагав йому пояснювати суть особисто міський голова Сергій Надал.

– Я – коротко, щоб не витрачати час. Ввійшло в дію нове законодавство, – каже мер. – В результаті децентралізації передбачили, що майно, яке досі було власністю районних рад, має переходити у власність тих громад, на території яких воно розташоване. Оскільки на території Тернополя знаходиться велика кількість нерухомого майна, яке раніше числилося за Тернопільською райрадою, відповідно – ми готові його прийняти у нашу міську власність.

Врешті Іван Поливко, не промовивши ані слова, отримав 38 «за», троє депутатів «утрималися». Що цікаво, безоплатно прийняти у комунальну власність Тернопільської міської територіальної громади готові таке майно:

№ Тип об’єкта Площа (у кв. м) Адреса об’єкта 1 Адміністративна будівля 285,2 м. Тернопіль, вул. Полковника Д. Нечая, 27 2 Нежиле приміщення 137,6 м. Тернопіль, вул. Бродівська, 17 3 Нежитлова будівля, адмінбудинок 1 830,5 м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 10 4 Районний будинок культури 1 064,1 м. Тернопіль, вул. Шкільна, 4 5 Будівля стоматології 588,2 м. Тернопіль, бульв. Т. Шевченка, 45 6 Адміністративний корпус 923,5 м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 9 Киснева 13,3 Стаціонарний корпус 2 447,1 Нова поліклініка з даховою котельнею 2 068,6 Гаражі 54,2 Овочесховище 36,2