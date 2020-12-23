Пенсійний фонд почав виплачувати ФОПам “карантинні” 8 тисяч

Пенсійний фонд розпочав виплату допомоги у 8 тисяч фізичним-особам підпириємцям та найманим працівникам, які втратили дохід через карантин. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Як зазначили у відомстві, 22 грудня для забезпечення виплати матеріальної допомоги відповідно до постанови Кабінету міністрів щодо нарахування одноразової допомоги людям, які можуть втратити доходи через повну заборону їхньої діяльності внаслідок посилення обмежувальних протиепідемічних заходів, 22 грудня Пенсійний фонд профінансував 2 242,8 млн грн для підтримки 280,3 тисяч осіб.

Наразі почалися виплати тим, хто вже подав заявки на отримання допомоги через портал “Дія”. Можливість подати таку заявку є до 31 грудня.

Підтримку у 8 тисяч можуть отримати наймані працівники та ФОПи, якщо основний КВЕД їхньої діяльності належить до тих, проти котрих введені карантинні обмеження, якщо роботодавець нарахував за працівника ЄСВ за третій квартал 2020 року, якщо найманий працівник не працює за сумісництвом та його середня зарплатня у третьому кварталі не перевищувала 30 тисяч гривень не місяць.