Ранок 21 вересня: в Україні – 2 675 нових випадків коронавірусу, на Тернопільщині — 192
За останню добу в Україні виявили випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 21 вересня сягнула 178 353.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (275), Харківській (245), Львівській (201) областях.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 26 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 583.
На Тернопільщині загалом захворіли 11 439 людей, з них за останню добу – 192. Загалом в області від ускладнень хвороби померли 139 людей. На жаль, двоє людей померли від ускладнень хвороби протягом останньої доби.