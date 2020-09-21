Ранок 21 вересня: в Україні – 2 675 нових випадків коронавірусу, на Тернопільщині — 192

За останню добу в Україні виявили випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 21 вересня сягнула 178 353.



Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.



Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (275), Харківській (245), Львівській (201) областях.



За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 26 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 583.



На Тернопільщині загалом захворіли 11 439 людей, з них за останню добу – 192. Загалом в області від ускладнень хвороби померли 139 людей. На жаль, двоє людей померли від ускладнень хвороби протягом останньої доби.

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