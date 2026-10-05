На Тернопільщині зіткнулися Volkswagen та автокран: загинув поліцейський

У суботу, 3 жовтня, близько 9:00 на автодорозі в селі Смиківці Тернопільського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Загинув водій автомобіля Volkswagen Passat — старший слідчий поліції Максим Борщевський.

За попередніми даними, 28-річний житель Тернополя, керуючи Volkswagen Passat, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автокраном. Від отриманих травм водій легкового автомобіля загинув.

На місці аварії працювали поліцейські. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.

Як повідомили у поліції Тернопільщини, загиблий Максим Борщевський був старшим слідчим відділу поліції №2 Тернопільського районного управління поліції, лейтенантом поліції.

Максим Борщевський народився 9 березня 1998 року в Підволочиську. За фахом був юристом.

Із червня 2022 року до січня 2025 року працював у Тернопільській обласній прокуратурі.

У лютому 2025 року розпочав службу в Національній поліції України на посаді оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Кременецького районного відділу поліції.

Із березня 2026 року проходив службу у слідчому відділенні відділу поліції №2 Тернопільського районного управління поліції, де працював старшим слідчим.

У поліції зазначають, що Максим сумлінно виконував службові обов’язки, був готовий прийти на допомогу та користувався повагою серед колег.

«Поліція Тернопільщини висловлює щирі співчуття рідним і близьким Максима Борщевського. У цей важкий час розділяємо біль непоправної втрати. Вічна та світла пам’ять Максиму», — йдеться у повідомленні правоохоронців.