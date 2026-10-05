На війні загинув молодий захисник Віктор Комаринець з Тернопільщини

Борсуківська громада знову у жалобі, повідомляють на сторінці громади.

З глибоким сумом повідомляємо про загибель нашого земляка із с. Нападівка, молодшого лейтенанта Комаринця Віктора Віталійовича, 1999 року народження.

03 липня 2026 року, виконуючи бойове завдання, Віктор загинув внаслідок удару FPV-дрона в районі населеного пункту Степногірськ Запорізької області.

Його життя обірвалося на захисті Батьківщини.

Віктор назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, побратимів та усіх, хто його знав.