На війні загинув молодий захисник Віктор Комаринець з Тернопільщини
Борсуківська громада знову у жалобі, повідомляють на сторінці громади.
З глибоким сумом повідомляємо про загибель нашого земляка із с. Нападівка, молодшого лейтенанта Комаринця Віктора Віталійовича, 1999 року народження.
03 липня 2026 року, виконуючи бойове завдання, Віктор загинув внаслідок удару FPV-дрона в районі населеного пункту Степногірськ Запорізької області.
Його життя обірвалося на захисті Батьківщини.
Віктор назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, побратимів та усіх, хто його знав.
Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблого Героя.
Вічна пам’ять і слава Захиснику України!
Герої не вмирають!
Зустріч тіла Героя відбудеться 5 жовтня. Кортеж із тілом виїде із Тернополя орієнтовно об 11:00 год., їхатимуть через Вишнівець.