Виконуючи бойове завдання загинув захисник Андрій Шуляр з Тернопільщини

Знову Зборівська громада у скорботі, повідомляє міський голова Руслан Максимів.

У боротьбі за Україну загинув наш земляк, житель села Кабарівці — Шуляр Андрій Іванович, 07.12.1987 року народження.

17 вересня 2026 року, виконуючи бойове завдання на Харківщині, Андрій віддав своє життя за свободу та мирне майбутнє України.

Ще одне життя обірвала жорстока війна. Ще одна родина залишилася без сина, без рідної людини…

Неможливо знайти слова, які могли б полегшити біль матері та рідних. Можна лише схилити голову перед мужністю Героя та розділити з родиною цю невимовну скорботу.

Щирі співчуття матері, рідним та близьким Андрія. Нехай Господь дасть сили пережити цю страшну втрату, а світла пам’ять про Андрія назавжди залишиться у наших серцях.

Спочивай з миром, Герою… Ти віддав найдорожче — своє життя за Україну.

Вічна пам’ять і вічна слава Захиснику!

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