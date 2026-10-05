У Тернопільській громаді запрацювала нова мережа гімназій і ліцеїв: що змінилося

У Тернопільській громаді стартував навчальний рік у новій мережі гімназій та академічних ліцеїв. Цього року гімназії не набирали учнів до 10 класів, а академічні ліцеї не формували перші класи.

Про це в ефірі радіопрограми «Позиція» розповіла начальниця управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк.

За її словами, до цієї моделі в Тернополі готувалися ще з 2017 року, відколи почалося впровадження Нової української школи.

Тепер після 9 класу учні можуть обирати академічний ліцей та профіль, який відповідає їхнім подальшим освітнім планам. За словами Ольги Похиляк, у Тернопільській громаді створили дев’ять академічних ліцеїв.

Кожен із них набрав щонайменше три паралельні 10-ті класи — саме така кількість, за словами начальниці управління освіти, передбачена положенням. У багатьох ліцеях сформували по чотири, п’ять і навіть шість паралельних класів.

Ольга Похиляк зазначила, що ліцеї намагалися створити у кожному мікрорайоні, однак учні не були зобов’язані обирати заклад за місцем проживання.

«Є діти зі Східної, їдуть в центр і навпаки», — розповіла вона.

Серед нових закладів — три пілотні ліцеї. Минулого року таким у Тернопільській громаді був академічний ліцей імені Івана Франка. Цього року до нього додали ще два — на базі шкіл №19 та №15.

На базі школи №15 створили медичний ліцей із чотирма профілями. За словами Ольги Похиляк, навчатися туди прийшли діти не лише зі Східного масиву, а й з інших мікрорайонів Тернополя та найближчих і дальших сіл. Деякі батьки, за її словами, орендують для дітей квартири та гуртожитки.

Окремо начальниця управління освіти розповіла про перехід учнів зі школи №5 до ліцею на базі школи №3. На базі школи №5 створили гімназію, де діти навчатимуться до 9 класу, а школа №3 стала академічним ліцеєм з основним профілем — іноземні мови.

Три класи дев’ятикласників зі школи №5 перейшли до школи №3. За словами Ольги Похиляк, у них було по 20–24 учні. До сформованих класів також долучили дітей з інших шкіл.

Водночас, за словами посадовиці, усім охочим учням вистачило місця в академічних ліцеях. Вона наголосила, що після 9 класу дітей приймали без конкурсного відбору.

Частина випускників 9-х класів обрала професійні заклади освіти та коледжі. Ольга Похиляк зазначила, що з огляду на реформу батьки та учні частіше обирали заклад, де можна одночасно здобути загальну середню освіту та професію.

Вона також повідомила, що всі вчителі, які через реформу могли залишитися без звичного навантаження, були працевлаштовані.

«Працевлаштовані всі вчителі без винятку», — сказала Ольга Похиляк.