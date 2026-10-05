«Господи, поможи нам ще раз закинути сіті»: Блаженніший Святослав молився за Україну в Тернополі

4 жовтня у храмі святого апостола Петра в Тернополі Блаженніший Святослав очолив Архиєрейську Божественну Літургію з нагоди 800-ліття від дня відходу у вічність святого Франциска з Асижу.

Разом із духовенством та вірянами молилися за українських захисників, Україну, перемогу та справедливий мир, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Під час проповіді Глава Української Греко-Католицької Церкви роздумував над євангельською історією про чудесну ловитву риби та словами Христа до апостола Петра: «Відчали на глибінь і закиньте сіті».

За словами Блаженнішого Святослава, ці слова стосуються не лише морської глибини, а й глибини людського життя.

«Христос, кажучи Петрові: “Відчали на глибінь”, направду каже йому: “Відчали на глибінь власного серця, власної особи”. Закинути сіті означає не так глянути в морську глибину, як у глибину власного життя, досвіду, вміння та розуміння дійсності», — зазначив Предстоятель.

Він наголосив, що Христос не заперечував досвіду Петра, навіть коли той переконував його, що ловити рибу після невдалої ночі немає сенсу. Натомість показав, що людський досвід не є остаточним.

«Твій досвід не є остаточним, не є кінцевим. Я поширю цей досвід і зроблю тебе кимось іншим», — передав думку Христа Блаженніший Святослав.

Глава УГКЦ пов’язав євангельську історію і з досвідом сучасних українців, для яких війна стала досвідом болю, втрат і розчарувань.

«Але усім нам сьогодні Христос каже: “Я є у твоєму човні. Я є у твоєму досвіді”. Навіть у досвіді болю, невдачі, втрати. Я є з тобою, але Я є для того, щоби поширити твоє серце. То означає, що досвід втрати не є остаточним», — сказав Блаженніший Святослав.

Він закликав українців не зупинятися через біль та невдачі, а разом із Христом знову «закидати сіті».

«Тобі не вийшло? Ти переживаєш розчарування, переживаєш біль втрати, думаєш, що все скінчилося? Ану зі Мною спробуй знову», — звернувся Предстоятель.

Говорячи про святого Франциска з Асижу, Блаженніший Святослав зазначив, що той також змінив своє життя після особистого заклику Христа. Святий Франциск походив із заможної родини та міг стати успішною людиною, однак почув слова про те, щоб іти в дорогу та проповідувати Царство Небесне.

«Христос увійшов у його човен. Це дуже особливий момент. Святий Франциск належав до так званої золотої молоді, був сином багатого купця великого міста, міг стати дуже успішною людиною. Але одного разу він почув слово: “Не беріть нічого з собою в дорогу, але проповідуйте Царство Небесне, яке є близько”. І він це сприйняв як особистий наказ», — розповів Глава УГКЦ.

Святкове богослужіння відбулося у храмі, де служать ченці Чину Братів Менших — францискани. Разом із Блаженнішим Святославом Літургію співслужили митрополит Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк та єпископ-помічник Володимир Фірман.

Завершуючи проповідь, Глава УГКЦ закликав молитися за Україну та просити Бога про сили продовжувати боротьбу.

«Ми знаємо, що перемога України буде перемогою Божою над ницістю, хтивістю людини, яка готова вбивати. Божий мир буде перемогою Бога над війною в Україні. Ми просимо, Господи, поможи нам ще раз закинути сіті. На Твоє слово ми продовжуємо цю борню. Святий Франциску з Асижу, поможи нам, християнам третього тисячоліття, іти слідами Христа», — сказав Блаженніший Святослав.

Після Літургії Глава УГКЦ привітав спільноту братів-францисканців та подякував їм за служіння в Тернополі, Святій Землі та серед української громади в Ізраїлі.

Окремо митрополит Теодор Мартинюк висловив підтримку Блаженнішому Святославу та киянам, наголосивши, що Тернопіль молиться за столицю та всю Україну.

«Ми дуже хочемо, аби ви відчували, що в особливо важкі хвилини Тернопіль, тернополяни, наші діти, молодь, духовенство і усе чернецтво є з вами. Ми хоч далеко від вас, але духовно з вами», — зазначив митрополит.

Під час заходу також відбувся канонічний акт передання проводу спільноти «Українська молодь — Христові». Повноваження голови спільноти за 2023–2026 роки склала Христина Потерейко. Новою очільницею на наступні три роки стала Лілія Соха.

Блаженніший Святослав подякував попередній голові за служіння та побажав новій очільниці, щоб її діяльність стала свідченням Божої присутності серед української молоді.

Богослужіння завершилося спільною молитвою за мир в Україні «Боже великий, єдиний».