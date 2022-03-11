З Тернополя на Харків виїхала рекордна кількість допомоги

Вперше за весь час російсько-української війни жителями Тернопільської області була організована рекордна кількість гуманітарної допомогу, яку відправляють в найгарячіші точки України. Цього разу поїзд поїхав на Харків. Детальніше розповів голова ТОДА Володимир Труш.

– Я би хотів подякувати всім головам громад Тернопільщини, їхнім жителям, які вчора долучилися, щоби ми ще раз могли відправити гуманітарну допомогу на Харків. Було загружено рекордних 6 вагонів пасажирського поїзда. Загружуючи кожен поїзд, ми завжди його відправляємо як останній, тому що не знаємо чи буде наступний, – сказав під час сьогоднішнього брифінгу голова ТОДА Володимир Труш.

До слова, є відгуки з Харкова. Люди, які сидять в метро, тому що бомблять місто, надзвичайно щасливі від тієї води, їжі, яку отримують від нас.



