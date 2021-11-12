55-річний мешканець Кременеччини виростив майже півтора сотні кущів коноплі

Жителю одного з сіл Скалатської територіальної громади слідчі відділення поліції №5 селища Підволочиськ інкримінують дві статті Кримінального кодексу, пов’язані із незаконним обігом наркотичних речовин. Чоловікові доведеться відповісти за незаконний посів та вирощування конопель – частина 1 статті 310 ККУ, адже на його присадибній ділянці було виявлено та вилучено 140 рослин дурману. Також під час санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного виявлено вже висушену подрібнену речовину рослинного походження, ззовні схожу на марихуану. Як результат, розпочато ще одне кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів) ККУ.

Вилучені речові докази відправлено на експертизу.