Ректор тернопільського вишу пообіцяв не будувати будинку на місці парковки

В одній з тернопільських груп у соціальній мережі активно обговорюється тема можливо будівництва житлового будинку чи культової споруди на вулиці Громницького, що на масиві «Дружба», на земельній ділянці Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.

– Хтось може в курсі, яка подальша доля ділянки за ТНПУ, де зараз розміщена парковка. Охорона парковки каже, що з 1 травня всі охоронці звільнені і схоже парковка припиняє роботу. По кадастровій карті ділянка ще входить до загальної ділянки ТНПУ. Як повідомляє адміністрація парковки, вони орендують ділянку в університету, і договір оренди закінчується. Невже ТНПУ готує ділянку під забудову, як дехто говорить. Також, було б добре почути пана ректора ТНПУ стосовно цього питання – планів з подальшого призначення та використання даної ділянки. На парковці розміщується 250-300 авто, також тут запарковані автівки багатьох працівників, викладачів ТНПУ, які проживають на вулиці Громницького, 2 та у сусідніх будинках. Чи можна надіятися, що надалі парковка буде збережена, можливо з іншою адміністрацією, користувачам парковки, думаю немає різниці хто буде адмініструвати парковку, – написав в соцмережі автор допису.

Ректор ТНПУ Богдан Буяк підтвердив, що дійсно договір оренди під парковку продовжено не буде та розповів, які плани у вузу на цю земельну ділянку.

– Договір оренди закінчився 31 березня. Міністерство освіти і науки України не погодило подальшу оренду, вважаючи що це вид діяльності не відповідає профілю навчального закладу. Запевняю небайдужих тернополян, що ця ділянка не буде відчужена для будівництва житлового будинку! Ми вже представили у Міносвіти проект мультифункціонального спортивного майданчику нових видів спорту на цій ділянці, – повідомив Богдан Буяк.

Деякі учасники обговорення простили пана ректора, щоби до початку робіт з влаштування спортмайданчика надати можливість користувачам стоянки паркувати свої авто поки вдасться знайти нові місця стоянок. На жаль, каже пан Богдан, цього він не може пообіцяти, стоянка працюватиме тільки на виїзд, бо університет не має права здійснювати господарську комерційну діяльність з паркування.



