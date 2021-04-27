Міськрада Тернополя за мільйон замовила собі піару в депутата-піарника мера

Тернопільська міська рада 19 квітня за результатами тендеру уклала угоду з ПП «Файне місто» на висвітлення своєї діяльності вартістю 999 тис грн.

Про це пишуть «Наші гроші.Львів» з посиланням на дані системи «Прозорро».

Згідно з угодою, до кінця 2021 року медійники будуть створювати програми про роботу міської ради та брати інтерв’ю в представників влади. Йдеться про вироблення 248 матеріалів вартістю по 4 тис. грн та їхнє розміщення в соціальних мережах та на інтернет-сайті. Зокрема інформаційні сюжети тривалістю до 2 хвилин повинні виходити не менше трьох разів на тиждень. У них розповідатимуть про «соціально-економічне, культурне та інші сфери життя Тернопільської міської територіальної громади».

Також тричі на тиждень медійники «Файного міста» повинні забезпечити інтерв’ю представників влади чи депутатів у студії на 10-20 хвилин. А один раз на тиждень виходитиме 50-хвилинна так звана підсумкова інформаційно-аналітична програма. Окрім того, кожного тижня в ефірі будуть звітувати про діяльність виконавчого комітету. Медійники також інформуватимуть мешканців громади про послуги, які надає міська рада.

Це – перше велике замовлення для медійників «Файного міста» від Тернопільської міської ради. Доцього воно мало три договори до 50 тис. грн на показ відеопродукції та фотографування.

На поточних торгах єдиним конкурентом переможця було ПП «КТС-1». Ця тернопільська компанія зареєстрована в лютому 2021 року і належить жительці села Великі Гаї у Тернопільській області Зої Кіцак. Водночас вона є співзасновницею громадської організації з однойменною з переможцем тендеру назвою «Файне місто».

Обидва учасники подали документи зі однаковими дефектами друку чи сканування, що свідчить про їхню підготовку на спільній техніці. Самі ж документи готували в одній програмі «Canon SC1011», а їхню pdf-версію створили в одній «Adobe PSL 1.3e for Canon». Конкуренти завантажили пропозиції в один день з різницею у пів години.

Окрім того, вони подали однаково складену довідку про захист довкілля, яку замовник вимагав у довільній формі. У них також однаково складені шапки документів, наприклад, є характерна лінія, позначене місце для вихідного номера та місце для дати.

Керівниці обох фірм заперечили виданню «НГ. Львів» погоджену участь у тендері.

Власником тернопільського медіа «Файне місто» є депутат Тернопільської міської ради Юрій Фартушняк (партія «Свобода») ,входить до постійної комісії з питань бюджету та фінансів. Окрім «Файного міста», депутат володіє ще радіостанцією «УХ-радіо» та у 2018 році запустив телеканал «Тернопіль 1».

Тернопільські місцеві медіа позиціонують Юрія Фартушняка як піарника чинного міського голови Тернополя Сергія Надала. Фартушняк від ЗМІ він отримав прізвисько «Психотроп» через, як зазначили журналісти, використання «брудних технологій». Зокрема у 2015 році на його радіостанції «УХ-радіо» розповіли, що газета «20 хвилин» може містити «частинки психотропної речовини невідомого походження». У тодішньому спецвипуску газети, якою лякали медійники, опублікували перелік ділянок, парків та скверів, які Тернопільська міська рада хотіла віддати під забудову.

Керівниця студії «Файне місто» Марія Пачковська також є депутаткою Тернопільської міської ради. Вона балотувалася від команди міського голови Сергія Надала та є членкинею місцевої політичної партії «Порядок. Відповідальність. Справедливість». Входить до постійної міської комісії з питань регулювання земельних відносин та екології.