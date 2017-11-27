У Тернополі засуджено злочинну групу за організацію незаконного перетину державного кордону по підробленому паспорту

Суддя Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області Кунцьо С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження по справі №607/8171/17 стосовно Василя Ф . та Ігоря Ш., визнав їх винними у вчинені кримінальних порушень, передбачених ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 358 КК України(використання завідомо підробленого документа).

Як встановлено судом, у січні 2017 року 31-річний житель Тернополя Василь Ф. вступив у злочинну змову з 55-річним Ігорем Ш. З метою сприяння незаконному перетину державного кордону України по підробленому паспорту уродженцю Вінницької області Андрію К.

З цієї метою незабаром підозрюваний Ф. зустрівся на автовокзалі Тернополя з Андрієм К. та отримав від нього диск із кольоровими фотокартками та 700 доларів США (в еквіваленті 650 євро) завдатку за виготовлення підробленого закордонного паспорту громадянина Республіки Польща.

Після цього Ф. передав частину грошей — 320 євро та диск із фотокартками Ігорю Ш. У подальшому обвинувачений Ш. передав невстановленій досудовим слідством особі, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, диск із кольоровими фотографіями Андрія К. та 100 євро.

Наприкінці березня ц.р. невстановлена слідством особа передала Ігорю Ш. підроблений закордонний паспорт громадянина Республіка Польща, а той, в свою чергу, віддав документ Василю Ф. Через декілька днів обвинувачений Ф. в одному з барів на автовокзалі Тернополя зустрівся з Андрієм К. та при спробі передати підроблений паспорт і отримати 450 євро залишку був затриманий співробітниками СБУ.

Під час досудового слідства обидва обвинувачені свої провину визнали повністю та уклали з прокурором Генеральної прокуратури угоду про визнання винуватості.

В ході розгляду справи суд з’ясував, що обвинувачені цілком розуміють наслідки укладення даної угоди та характер покарання. Враховуючи наведене, суд призначив обом покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права 3 роки займати посади, пов’язані з оформленням та видачею паспортів.

На підставі ст. 75 КК України Василя Ф. та Ігоря Ш. звільнено від відбування основного покарання з іспитового строку на 1 рік 10 місяців.

Відповідно до ст. 76 КК України на них покладено обов’язки: без дозволу уповноваженого органу з питань пробації – виїжджати за межі України, змінювати місця проживання та роботи, періодично з’являтися для реєстрації.

Прес-служба апеляційного суду Тернопільської області