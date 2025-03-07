У Тернополі представили виставку “Кобзарів”, серед яких є унікальні стародруки

«Ся маленька книжечка відразу відкрила немов новий світ поезії, вибухла мов джерело чистої, холодної води, заясніла невідомою досі в українському письменстві ясністю, простотою і поетичною грацією вислову» – так про Шевченкового «Кобзаря» висловився Іван Франко, розуміючи надзвичайну мудрість, силу та вплив цієї книги на національну свідомість українців.

З нагоди 185-річчя виходу в світ першого видання «Кобзаря», у відділі обслуговування учнів 5-11 класів Тернопільської обласної бібліотеки для дітей відбулось відкриття виставки однієї книги «Либонь уже десяте літо, як людям дав я «Кобзаря»… На виставці представлені видання збірки різних років, найстаріше з яких датоване 1947 роком. Ще одним цінним експонатом виставки є факсимільна копія першого «Кобзаря» – цензурованого та виданого у Петербурзі в 1840 році

У ці Шевченківські дні бібліотекарі запрошують всіх охочих відвідати виставку та ознайомитись з унікальними примірниками збірки Тараса Шевченка, яка є національним надбанням, символом свободи та справедливості, справжньою святинею українського духу.

Уляна Пилипчук, редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей