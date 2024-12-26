Різдвяна коляда для тернопільських рятувальників  

26 грудня вогнеборці Тернополя отримали надзвичайно теплий і святковий подарунок – до пожежної частини завітав творчий колектив тернопільської загальноосвітньої школи №10 з різдвяною колядою.

З перших нот дзвінких пісень пожежна частина наповнилася атмосферою справжньої різдвяної магії.

Різдвяна коляда завершилася побажаннями щасливого Нового року, миру й безпеки для всіх. Гості подарували рятувальникам не лише святковий настрій, а й тепло, яке залишиться в їхніх серцях надовго.

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