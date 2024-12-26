Офіцер з 211-ї понтонно-мостової бригади, який знущався з солдатів, переховується від слідства

Працівники ДБР повідомили про підозру командиру одного з взводів понтонно-мостового батальйону 211-ї понтонно-мостової бригади, який знущався з солдатів.

Слідство встановило численні факти застосування старшим лейтенантом нестатутних заходів впливу щодо своїх підлеглих.

Зокрема, в останніх числах лютого 2024 року на Дніпропетровщині він побив солдата через те, що той перебував у стані алкогольного сп’яніння. Завдавши удару ногою в обличчя, офіцер не заспокоївся і наказав своїм підлеглим завести п’яного солдата в приміщення та роздягнути його аби принизити. Після чого офіцер продовжив бити підлеглого. Через місяць, перебуваючи вже в Авдіївці Донецької області старший лейтенант знову побив цього ж самого солдата та наказав військовослужбовцям підняли побитого зі землі, приставили до дерев’яної конструкції у вигляді хреста, прив’язати за руки до неї. У такому положенні останній перебував близько чотирьох годин.

Зафіксовано й інший випадок побиття солдата. Це відбулось також в лютому 2024 року на Дніпропетровщині. У офіцера виникла суперечка з одним із підлеглих через оприлюднення у мережі Інтернет відеозапису, на якому інший солдат цієї бригади розповідав про неналежні умови їхнього проживання.

Після цього, старший лейтенант умисно завдавав удар в обличчя.

Також, у травні 2024 року на Харківщині він побив ще одного свого підлеглого через невдоволення формою звернення до нього на «ти».

Слідство продовжує встановлювати інші факти насильства над солдатами у бригаді.

Старший лейтенант підозрюється у застосуванні військовою службовою особою насильства щодо підлеглого, вчиненому в умовах воєнного стану та самовільному залишенні частини (ч. 5 ст. 426-1, ст. 407 КК України).

Наразі офіцер переховується від слідства, після його затримання слідчі будуть простити суд відправити його під варту.

Процесуальне керівництво здійснюють Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону та Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.