Як освячували іконостас та престіл у студентському храмі Тернополя

8 жовтня у церкві Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ Тернополя (вул. Лепкого 12а) учні та викладачі Галицького коледжу імені В. Чорновола, парафіяни стали учасниками величного духовного дійства. З нагоди храмового свята парафію відвідав Владика Теодор Мартинюк, Єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії.

Перед студентським храмом Кир Теодора за традицією зустріли вихованці коледжу з короваєм. У свою чергу настоятель храму, отець Олег Харишин попросив у Владики благословення та молитву за громаду і мир на українській землі.

Перед початком Божественної Літургії Владика Теодор звершив чин освячення нового престолу, в який було вкладено частинку мощей блаженного священномученика Миколая Чернецького та іконостасу, які були виготовлені на кошти меценатів та жертводавців.

Центром духовного свята була Архиєрейська Божественна Літургія, в часі якої Владика Теодор звернувся до присутніх, зокрема наголосивши: «Слово Боже є дорогоцінною річчю. Воно здатне не просто виправити, те, що ми по-людськи робимо недосконало, може доповнити те, що не вистачає нам до бажаного результату. Боже слово дає стовідсотковий результат. Бог так рясно обдаровує дарами, що людина не має куди їх повкладати. Сьогодні у цьому святому храмі ми освятили престол. Це дійство символізувало шлях, на якому дерево стає жертовником на якому стоїть святе Євангеліє — слово Боже. Завдяки дії Святого Духа, Святе Євангеліє буде випромінювати Боже слово для кожного з нас. Цей святий претіл стає невичерпним джерелом Божої сили і Божої благодаті».

Ще однією знаковою подією цього дня було благословення Владикою відзнак для спільноти «Українська молодь Христові», яке невдовзі розпочне свою діяльність на парафії. Як зазначає о. Олег Харишин: «У минулому столітті «Українську молодь Христові» заснував Митрополит Андрей Шептицький, а хочемо продовжити його справу. Ми буде вчитися християнської моралі та патріотизму, який допомагав і тепер допоможе Україні вистояти у нелегкі часи. Наша мета – виховувати для України добрих християн та патріотів, які люблять свою Церкву та державу».

Вкінці Владика Теодор подякував усім жертводавцям, благословив викладачів та студентів, бажаючи дарів Святого Духа у їхній праці та навчанні. Отець Олег Харишин привітав спільноту Галицького коледжу з 20-тиліттім ювілеєм.

Після водосвяття виступив народно-аматорський духовий оркестр «Доля» Тернопільського районного будинку культури під керівництвом Григорія Ференца та диригуванням Михайла Гайового.

прес-служба архиєпархії