Новини Тернополя 

Розколяда по-тернопільськи

Irena 31 Views Прокоментуй!

20190210 181130

10 лютого з нагоди завершення різдвяних свят тернопільська молодь зібралася на свято розколяди від спільноти «Українська молодь – Христові». Спільно попрощатися з колядою та ще раз гучними українськими різдвяними піснеспівами прославити Христа Спасителя зібралися молоді люди, гості свята у актовій залі третього корпусу Галицького коледжу ім. В. Чорновола (вул. Лепкого 12).

Відвідувачів було чимало, адже програма заходу та запрошені колядники були особливі. А саме: камерний хор «Саnto Nobile» з художнім керівником та диригентом Оксаною Шуфлітою, який вразив усіх довершеним виконанням різдвяних колядок; християнська молодь спільноти «Знамення» парафії УГКЦ св. Йосафата, які представили театралізоване дійство «Різдвяна історія»; студенти з Тернополя, що стали зірками фейсбуку через своє особливе виконання колядок; молодь спільноти «Українська молодь – Христові», які представили патріотичний вертеп.

Відтак, духівник спільноти о. Олег Харишин звернувся зі словами привітання та духовних настанов. Далі відбулося частування, спільна коляда у привітній різдвяній атмосфері, конкурси та танці.

20190210 183922

20190210 18523320190210 18550220190210 19004120190210 183116viber image 2019 02 10 22.58.58

прес-служба архиєпархії

загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *