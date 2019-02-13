Розколяда по-тернопільськи

10 лютого з нагоди завершення різдвяних свят тернопільська молодь зібралася на свято розколяди від спільноти «Українська молодь – Христові». Спільно попрощатися з колядою та ще раз гучними українськими різдвяними піснеспівами прославити Христа Спасителя зібралися молоді люди, гості свята у актовій залі третього корпусу Галицького коледжу ім. В. Чорновола (вул. Лепкого 12).

Відвідувачів було чимало, адже програма заходу та запрошені колядники були особливі. А саме: камерний хор «Саnto Nobile» з художнім керівником та диригентом Оксаною Шуфлітою, який вразив усіх довершеним виконанням різдвяних колядок; християнська молодь спільноти «Знамення» парафії УГКЦ св. Йосафата, які представили театралізоване дійство «Різдвяна історія»; студенти з Тернополя, що стали зірками фейсбуку через своє особливе виконання колядок; молодь спільноти «Українська молодь – Христові», які представили патріотичний вертеп.

Відтак, духівник спільноти о. Олег Харишин звернувся зі словами привітання та духовних настанов. Далі відбулося частування, спільна коляда у привітній різдвяній атмосфері, конкурси та танці.

прес-служба архиєпархії

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