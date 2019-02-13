На Тернопільщині обвалився міст (фото)

На Тернопільщині у селі Лисівці Заліщицького району обвалився міст.

Дорога Р-24 у Тернопільській області роками була головною артерією для усіх вантажівок з кар’єрів. Вони традиційно возили трасою пісок, щебінь та інші корисні копалини, нерідко порушуючи норми перевезення вантажу.

Через інтенсивний рух фур, частина мосту у селі Лисівці Заліщицького району, через який пролягає траса Р-24, зазнала значних ушкоджень. Минулого року Служба автомобільних доріг у Тернопільській області провела обстеження шляхопроводу та обмежила рух аварійною ділянкою мосту. Крім того, його внесли у перелік об’єктів, які підлягають ремонту у 2019 році.

На жаль, водії великотоннажного транспорту, попри обмеження, продовжували інтенсивно пересуватися мостом. Як результат – сьогодні, визнана раніше аварійною ділянка мосту зруйнувалася .

«Місяцями водії великотоннажного транспорту ігнорували знаки обмеження руху аварійною ділянкою мосту. Щодня тонни матеріалів перевозили фури з кар’єрів у Скалі-Подільській та Бурдяківцях. Не дивно, що об’єкт не витримав надмірного навантаження», – коментує керівник Заліщицької ДЕД Михайло Харук.

Нині рух транспорту мостом неможливий.

Дорожники приступлять до його відновлення за настання сприятливих погодних умов.

Натомість водіїв Служба автомобільних доріг просить дотримуватися схеми об’їзду мосту у селі Лисівці Заліщицького району. Просимо вибачення за незручності.

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