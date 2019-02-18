Рятувальники Тернопільщини сумують із приводу загибелі свого колеги з Донеччини

16 лютого, виконуючи службові обов’язки, під час ідентифікації вибухонебезпечних предметів, в результаті вибуху невідомого предмету загинув начальник караулу 75-ї державної пожежно-рятувальної частини (м. Новогродівка Донецької області) капітан служби цивільного захисту Моргун Олег Анатолійович.

Трагічно обірвалося життя рятувальника, життєлюба, сім’янина, доброї, порядної людини, яка 20 років свого життя присвятила справі порятунку життя інших.

Колектив Управління ДСНС України у Тернопільські області висловлює щире співчуття рідним і близьким покійного, а також колегам із Донеччини, які втратили вірного товариша.

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