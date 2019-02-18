Депутату Тернопільської облради суд відмовив у моральній компенсації

Суд у справі позову опального політика відбувся 15 лютого. Згідно закону, рішення суду вступає в силу через 30 днів.

Втім, сам Башта таким поворотом подій не задоволений. Чи подаватиме апеляцію наразі не знає, мовляв, можливо, що направить на розгляд суду вже новий позов, адже переконаний у своїй правоті. За словами депутата, патрульні поліцейські неодноразово складали на нього протоколи за порушення ДТП, чим систематично псували його репутацію.

Тож «крапку» у цій історії ставити ще рано. Скоріше три…

Овід