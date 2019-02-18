Депутату Тернопільської облради суд відмовив у моральній компенсації
Позов депутата Тернопільської облради Олександра Башти щодо стягнення з патрульних 85,5 тис. грн. моральної компенсації за «приниження його честі та гідності та регулярне псування репутації» у міськрайонному суді не задовольнили. Тож відшкодовувати йому нічого не будуть. Принаймні поки що.
Суд у справі позову опального політика відбувся 15 лютого. Згідно закону, рішення суду вступає в силу через 30 днів.
Втім, сам Башта таким поворотом подій не задоволений. Чи подаватиме апеляцію наразі не знає, мовляв, можливо, що направить на розгляд суду вже новий позов, адже переконаний у своїй правоті. За словами депутата, патрульні поліцейські неодноразово складали на нього протоколи за порушення ДТП, чим систематично псували його репутацію.
Тож «крапку» у цій історії ставити ще рано. Скоріше три…
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