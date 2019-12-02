«Садівнича» земельна схема тернопільських депутатів на 3 мільйони гривень

На масиві «Дружба», недалеко від головного корпусу Тернопільського національного економічного університету, лісову смугу вздовж вулиці Львівської безкоштовно віддають у приватні руки.

Протягом 2019 року депутати разом з міським головою Сергієм Надалом прийняли ряд рішень, якими спершу перетворили комерційно привабливу земельну ділянку лісо-паркової зони на 10 «садівничих» ділянок, а згодом більшість з них безкоштовно роздали «обраним».

Посилання на прийняті рішення:

https://tmrada.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii/32613.html

https://tmrada.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii/33963.html

https://tmrada.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii/29984.html

Посилання на проект рішення:

https://tmrada.gov.ua/…/proekti-rishen-sesii/pro…/32703.html

Судячи з опублікованих документів, вирощувати сади вздовж загазованої львівської траси планують:

Журавель Юлія Юріївна

Смакула Микола Андрійович

Сакун Світлана Вікторівна

Стасишин Володимир Миронович

Явна Тетяна Тимофіївна

Головко Андрій Михайлович

Корченюк Олександр Тимофійович

Тернопільська міська організація політичної партії «Сила Людей» закликає та вимагає від депутатів міської ради та міського голови:

1. Віднайти спосіб та повернути зазначену зелену зону у власність громади.

2. Припинити ганебну діяльність зі скорочення зелених насаджень.

3. Реалізовувати комерційно привабливі й неконфліктні земельні ділянки виключно шляхом продажу з аукціону.