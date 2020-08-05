Садівництво в Тернополі: прокуратура арештувала, міська рада – роздає

Тернопільська міська рада на чолі з Сергієм Надалом “добуває” останні місяці. 25 жовтня тернополяни обиратимуть нових депутатів та мера, а отже, треба встигнути все. Особливо переймаються народні обранці землею… На останній сесії роздали чимало квадратних метрів. Та Тернопіль – не гумовий. І вільний чорнозем от-от скінчиться, залишившись хіба що у вазонах… Тому народні обранці готові роздавати навіть ту землю, яку взяли … під арешт.

Арештували рішенням суду

Так, землі арештовані ще в грудні 2019 року. Відповідну ухвалу суду можна знайти у відкритих офіційних реєстрах. Йдеться про десять ділянок на вул. Львівській, які депутати Тернопільської міської ради безкоштовно віддали під ведення садівництва приватним особам. Фактично народні обранці віддали частину лісосмуги обабіч дороги неподалік ресторану “Женева” безкоштовно для “обраних”.

Та про них пізніше. За перше рішення, згідно з яким надавався дозвіл на розробку проєкту землеустрою, тобто за перший етап, проголосували 26 депутатів та міський голова Сергій Надал. Голоси “За” давали народні обранці від партії “Свобода”, “Європейська Солідарність” та “Самопоміч”. Так, кожен громадянин України має право отримати земельну ділянку безкоштовно під ведення садівництва. Та важко уявити, що хтось і справді планує садити, наприклад вишні, обабіч траси. Мабуть, прокуратура Тернопільської області теж не могла собі це уявити, тому в рамках кримінального провадження клопотала арештувати землю на час слідства.

“…Так, вивченням Генерального плану міста Тернополя встановлено, що земельні ділянки відносяться до земель лісів і лісопарків… Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження”, – йдеться в ухвалі суду.

Також в ухвалі вказано, що відповідно до ч. 7 ст. 20 Земельного кодексу зміна цільового призначення земельних ділянок природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, історико-культурного, лісогосподарського призначення, що перебувають у державній чи комунальній власності, здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України. Тобто міськрада, вочевидь, взагалі не мала б розпоряджатися ділянками. Але… Минуло пів року після арешту землі і на сесії міськради “з голосу” міського голови Сергія Надала з’являється проєкт рішення про затвердження (тобто передачу в приватну власність) ділянок на вул. Львівській. За це рішення голосують 32 депутати.

Заветував те, що пропонував?

Очевидно, що в міськраді “проспалися” та зрозуміли, за що голосували. І кращого способу, ніж заветувати рішення, не придумали. Тому на сайті міськради з’явилося відповідне розпорядження міського голови Сергія Надала.

“Зупинити рішення міської ради “Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою вул. Львівська (гр.Побережник А. Д. та інші)”. Скликати позачергову сесію Тернопільської міської ради сьомого скликання в порядку, передбаченому Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, – йдеться в розпорядженні міського голови. Так, міський голова має право накладати вето. Проте вкрай рідко ним користується. І, мабуть, якби не арешт, то ці ділянки на вул. Львівській вже були би приватними.

Хто отримає?

Місцеві медіа писали, що десять ділянок, які роздали вздовж дороги на вул. Львівській, коштують близько 3 мільйонів гривень, якби їх виставили на аукціон. Проте їх роздали безкоштовно десятьом громадянам. Мабуть, вони є щасливчиками, бо деякі з них вже отримували від міськради ділянки в інших куточках міста. Наприклад, у списку вже приватизованих ділянок є земля для Сакун Світлани Вікторівни. Жінка з такими ініціалами вже отримувала землю під будівництво житла.

І теж не будь-де, а майже на прибудинковій території одного з будинків на вул. Чернівецька. Також на етапі затвердження проєкту “застрягла” земля на вул. Львівській для Побережника Андрія Дмитровича. Чоловік з таким самим прізвищем, ім’ям та по-батькові приватизував також ділянку площею у 100 кв. м. під гараж. Згодом змінив цільове призначення ділянки та, мабуть, продав, бо зараз ділянка належить іншим людям, що продають фрукти. Цікаво, що ця особа – близький товариш депутата по цьому округу Андрія Шкули, який, до речі, голосував за виділення для друга і гаража, і ділянки на вул. Львівській. Ми запитали в депутата про те, чи йому відомо, що ділянки на Львівській арештовані, а в списку претендентів на землю – його друг. Виявляється, отримати землю під гараж депутат йому сприяв…

“Щодо Андрія то так, ми дійсно знайомі. Навіть більше: ми багато років товаришуємо і я гордий з того, що маю такого друга і можу йому сприяти в межах своїх повноважень та в межах Закону. Андрій Побережник – учасник АТО.

Не з числа правоохоронців чи працівників СБУ. Він служив у ЗСУ близько півтора року. Службу ніс в Дебальцево і був учасником тих самих трагічних подій, про які ми всі знаємо. Тому я сприяв і сприятиму таким людям! Чи людям з інвалідністю, чи тим, хто має дітей з інвалідністю. Без різниці чи вони мої знайомі чи просто звернулись як до депутата. Щодо Львівської, то знаю, що Андрій звертався за землею на тому масиві, який розприділяли учасникам бойових дій. Проте там землі не вистачило, тому звернувся за ділянкою неподалік. Хочу нагадати, що згідно із Законом, кожен може претендувати на певні норми безоплатного виділення землі за різним цільовим призначенням. І якщо простим громадянам, будем відверті, важко отримати землю, то тим, хто має пільги, простіше”,- прокоментував депутат Андрій Шкула, наголосивши, аби ми передали його слова без змін дослівно.

Ми ж тепер можемо сміливо направляти до депутата й інших АТОвців, які не можуть отримати ділянки ніде. Про це розповідалось в минулому випуску газети “Тернопіль Вечірній”.

“На сесію не прийшли”

Згідно Статуту, міський голова має скликати депутатів на позачергову сесію, аби вони могли подолати вето. Сесію Сергій Надал скликав, але народні обранці її проігнорували. Прийшли одиниці, але більшості так й не дорахувалися.

Тернопіль Вечірній