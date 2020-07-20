Самоізоляція не потрібна: до переліку “зелених країн” додалися дев’ять нових країн

Йдеться про такі країни як: Албанія, Болгарія, Румунія, Єгипет, Сербія та Чехія.

Міністерство охорони здоров’я України змінило критерії країн “зеленої” зони і збільшило поріг активних хворих на COVID-19 із 40 до 55 осіб на 100 тис. населення. Таким чином, до списку додалися 9 нових країн, після повернення з яких українці не повинні будуть проходити самоізоляцію. Про це повідомлено на брифінгу Міністром охорони здоров’я Максимом Степановим.

За його словами, після того, як був збільшений поріг із 40 активних хворих на 100 тис. населення до 55 осіб, до переліку країн із зеленої зони додалося ще 9 держав. З усією цією інформацією ви можете ознайомитися на сайті МОЗ. Серед цих 9 країн наступні: Албанія, Болгарія, Румунія, Єгипет, Сербія, Чехія та інші держави.

Відтак, після збільшення порогу громадяни України, які повертаються з цих країн, не потребують проходження двотижневої самоізоляції ❗

Ознайомитися із актуальною версією переліку країн «червоної» та «зеленої» зони можна за посиланням.