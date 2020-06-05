У Тернополі скоро буде зовсім мало дерев…

І знову про війну з деревами у Тернополі пише у мережі Фейсбук Людмила Чеховська.

Нещодавно дівчина йшла вздовж дороги по вул. Злуки попри парк Відродження. Від свято-троїцької церкви, котра і так відверто захопила немалу частину парку, вздовж галявини при дорозі нарахувала близько 60 пеньків на відстані 500 м.

Половина з тих пеньків явно трухляві, але інша половина, а це близько 30 пеньків – на вигляд були абсолютно здоровими при чому серед них чимало свіжозрубаних, – розповідає Людмила.

Вирішила при нагоді поцікавитись цим питанням у пана мера, котрий був сьогодні у радіоефірі на “Радіо Рокс”.

У відповідь почула, що я говорю неправду. 🤷‍♀️

Отак от, не треба навіть розбиратись у ситуації аби за замовчуванням знати, що я негідниця говорю неправду.

Нагадаємо, що потрібен не один десяток років аби саджанець став повноцінним деревом, а частина саджанців взагалі не приживається. Дерева не лише цінні тим, що виробляють кисень, але й тим, що затримують вітри, дають сховок від палючого сонця та в загальному зменшують нагрівання поверхні землі та повітря, на відміну від розпеченого асфальту та бруківки…

Пильнуйте дерева, бо схоже скоро у нас їх мало залишиться… 😕

А от власне фото декількох з тих свіжих пеньків, що залишились після зрублення на вигляд здорових дерев, що думаєте?