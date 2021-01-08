Серед переможців Всеукраїнського дитячого літературного конкурсу – тернополяни

Тернопільська обласна бібліотека для дітей вітає свою активну читачку Юлію Жаровську (м.Тернопіль) із перемогою у Всеукраїнському дитячому літературному конкурсі «Творчі канікули – 2020» (номінація «Так, я люблю Україну), організованому Національною бібліотекою України для дітей.

Також схвальні відгуки отримали й інші роботи юних жителів Тернопільщини та за рішенням Головного журі ввійшли до збірки «Творчі канікули – 2020» (http://www.chl.kiev.ua/mbm/Book/View/592#page/1/mode/2up). Примірник збірки обов’язково отримають усі автори-дебютанти, а саме: Софія Козир з Гусятинщини та Марія Цьомик з Монастирищини (номінація «Знайомтесь – це ми!»); Софія Мазуркевич зі Збаражчини (номінація «Так, я люблю Україну»); Юлія Жаровська з м. Тернопіль (номінація «Безмежний світ моєї уяви»).

З найкращими конкурсними роботами учасників нашого краю можна познайомитися тут http://odb.te.ua/4329.