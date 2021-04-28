Тернопільські екоінспектори ловлять і штрафують рибалок через незаконний вилов риби

В рамках операції «Нерест», за останні 10 днів на водоймах Тернопільщини, екоінспектори зафіксували 34 факти незаконного вилову риби.

На порушників склали протоколи про адміністративні правопорушення. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Тернопільській області.

Зокрема, за порушення правил рибальства за ст. 85 ч.3 КУпАП до адміністративної відповідальності притягнуто 32 громадян.

1 особу притягнено до адмінвідповідальності за ч.1 ст.87 КУпАП за порушення вимог щодо охорони середовища перебування диких тварин. На ще одного громадянина за грубе порушення правил рибальства складено протокол за ч.4 ст.85 КУпАП, який направлено на розгляд суду.

Зазначимо, на період весняно – літньої заборони, вилов риби дозволений лише у визначених місцях з берега однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком і спінінгом.