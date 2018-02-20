Серед полотен, що уже в Збаражі, — портрети Героїв Небесної Сотні

У середу, 21 лютого, о 16:00 год. в Збаражі відкриється виставка живопису “Небесна Сотня — то в очах вогонь”. Серед полотен — портрети наших земляків, українських Героїв.

Експозиція буде доступна для перегляду до 20 березня в національному заповіднику “Замки Тернопілля” по вул. Б. Хмельницького, 6, що в м. Збараж.

Портрети створені учасниками Мистецької резиденції імені Назарія Войтовича.

“Серед полотен, що уже у Збаражі, чекають на відкриття виставки у середу 21 лютого, ви зможете побачити світлі обличчя земляків з Тернопільщини на портретах талановитих учнів, — зазначають організатори виставки. — Кожен портрет – то не лише образ Героя, а сенси, що пропущені через душі і серця юних митців”.