14:25 | 27.04.2020
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Новини Тернополя 

Сергій Надал дав доручення правоохоронцям припинити роботу “МакДональдза” та “Епіцентру” в Тернополі

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Щойно на засіданні оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом йшлося про загальну ситуацію із захворюванням на COVID-19 в регіоні.

Міський голова Тернополя Сергій Надал дав доручення правоохоронцям припинити роботу “Макдональдза” та “Епіцентру” в обласному центрі. 

“Беріть працівників ще муніципальної поліції і сьогодні ж їдьте у “Епіцентр” та “Макдональдз”, щоб вони припинили роботу, так само як інші суб’єкти господарювання – відзначив Сергій Надал. – Якщо є небажання, складайте протоколи, бо дуже багато скарг надходить від тернополян на роботу цих закладів”. 

За інф. Тернополяни

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