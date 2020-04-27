Сергій Надал дав доручення правоохоронцям припинити роботу “МакДональдза” та “Епіцентру” в Тернополі

Щойно на засіданні оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом йшлося про загальну ситуацію із захворюванням на COVID-19 в регіоні.

Міський голова Тернополя Сергій Надал дав доручення правоохоронцям припинити роботу “Макдональдза” та “Епіцентру” в обласному центрі.

“Беріть працівників ще муніципальної поліції і сьогодні ж їдьте у “Епіцентр” та “Макдональдз”, щоб вони припинили роботу, так само як інші суб’єкти господарювання – відзначив Сергій Надал. – Якщо є небажання, складайте протоколи, бо дуже багато скарг надходить від тернополян на роботу цих закладів”.

За інф. Тернополяни