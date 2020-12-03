COVID-19 на Тернопільщині 3 грудня: 298 нових випадків
298 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 03 грудня 2020 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 3 (чоловік 80 р. Тернопільський район с. Підгородне, жінка 39 р. м. Бережани, жінка 69 р. Монастириський район с. Високе).
одужало – 278 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 1393
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 28673 особи;
одужало – 22673 особи;
летальних випадків – 388 (1 випадок житель сусідньої області);
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль –7613 (5795 одужало, 89 летальних, 1729 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 1488 (1120 одужало, 14 летальних, 354 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 1356 (1134 одужало, 21 летальних, 201 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 1135 (1007 одужало, 17 летальних, 111 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 1465 (1064 одужало, 21 летальних, 380 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 1289 (1069 одужало, 26 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 194 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 1294 (1043 одужало, 19 летальних, 232 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 654 (572 одужало, 9 летальних, 73 продовжують хворіти);
– Козівський район – 830 (656 одужало, 5 летальних, 169 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1641 (1368 одужало, 27 летальних, 246 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 728 (595 одужало, 2 летальних, 131 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 1086 (936 одужало, 22 летальних, 128 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 1118 (755 одужало, 10 летальних, 353 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 402 (356 одужало, 3 летальних, 43 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 1193 (960 одужало, 25 летальних, 208 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 2368 (1765 одужало, 27 летальних, 576 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 2112 (1669 одужало, 30 летальних, 413 продовжують хворіти);
– Шумський район – 901 (809 одужало, 20 летальних, 72 продовжують хворіти).
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (56 осіб)
Бережанський район (31 особа):
• м. Бережани – 16
• с. Куропатники – 2
• с. Божиків – 1
• с. Біще – 1
• с. Поручин – 3
• с. Куряни – 1
• с. Кути – 4
• с. Котів – 1
• с. Тростянець – 1
• с. Потутори – 1
Борщівський район (10 осіб):
• м. Борщів – 3
• с. Вовківці – 2
• с. Іване-Пусте – 1
• с. Стрілківці – 1
• с. Збручанське – 2
• с. Глибочок – 1
Бучацький район (8 осіб):
• м. Бучач – 2
• с. Дуліби – 1
• с. Трибухівці – 2
• с. Петликівці – 1
• с. Пишківці – 1
• с. Ріпинці – 1
Гусятинський район (19 осіб):
• смт Гусятин – 1
• м. Копичинці – 4
• м. Хоростків – 1
• с. Глібів – 1
• смт Гримайлів – 2
• с. Клювинці – 1
• с. Мала Лука – 1
• с. Васильківці – 2
• с. Перемилів – 1
• с. Товсте – 1
• с. Яблунів – 1
• с. Сухостав – 1
• с. Вигода – 1
• с. Гадинківці – 1
Заліщицький район (13 осіб):
• м. Заліщики – 7
• смт Товсте – 4
• с. Бедриківці – 1
• с. Солоне – 1
Збаразький район (9 осіб):
• м. Збараж – 2
• с. Колодне – 1
• с. Чернихівці – 2
• с. Зарубинці – 1
• с. Доброводи – 2
• с. Залужжя – 1
Зборівський район (10 осіб):
• м. Зборів – 6
• смт Залізці – 3
• с. Бліх – 1
Козівський район (2 особи):
• смт Козова – 1
• с. Будилів – 1
Кременецький район (15 осіб):
• м. Кременець – 6
• с. Білокриниця – 1
• с. Горинка – 2
• с. Іква – 3
• с. Підлісці – 1
• с. Старий Олексинець – 1
• с. Бонівка – 1
️Лановецький район (9 осіб):
• м. Ланівці – 5
• с. Москалівка – 1
• с. Вишгородок – 1
• с. Грибова – 1
• с. Нападівка – 1
️Монастириський район (13 осіб):
• м. Монастириська – 8
• с. Криниця – 2
• с. Горішня Слобідка – 1
• с. Устя Зелене – 2
Підволочиський район (28 осіб):
• смт Підволочиськ – 10
• м. Скалат – 4
• с. Гнилиці – 1
• с. Кошляки – 1
• с. Клебанівка – 1
• с. Кам’янки – 3
• с. Качанівка – 1
• с. Сухівці – 1
• с. Богданівка – 3
• с. Турівка – 1
• с. Оріховець – 1
• с. Токи – 1
Підгаєцький район (0 осіб)
Теребовлянський район (18 осіб):
• м. Теребовля – 9
• смт Микулинці – 2
• с. Кровинка – 1
• с. Остальці – 1
• с. Лошнів – 1
• с. Заздрість – 2
• с. Мшанець – 1
• с. Кобиловолоки – 1
Тернопільський район (24 особи):
• смт Велика Березовиця – 5
• с. Ігровиця – 1
• с. Великий Глибочок – 7
• с. Драганівка – 1
• смт Великі Бірки – 2
• с. Йосипівка – 1
• с. Плотича – 1
• с. Велика Лука – 3
• с. Біла – 2
• с. Великі Гаї – 1
️Чортківський район (31 особа):
• м. Чортків – 22
• смт Заводське – 1
• с. Улашківці – 2
• с. Нагірянка – 1
• с. Біла – 2
• с. Джурин – 1
• с. Мухавка – 1
• с. Пастуше – 1
Шумський район (2 особи):
• с. Великі Дедеркали – 2