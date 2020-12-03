COVID-19 на Тернопільщині 3 грудня: 298 нових випадків

298 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 03 грудня 2020 року.

Також за останню добу летальних випадків – 3 (чоловік 80 р. Тернопільський район с. Підгородне, жінка 39 р. м. Бережани, жінка 69 р. Монастириський район с. Високе). одужало – 278 осіб проведено досліджень методом ПЛР – 1393

За весь час пандемії в Тернопільській області захворіло – 28673 особи; одужало – 22673 особи; летальних випадків – 388 (1 випадок житель сусідньої області);

Загалом випадки підтверджено: – м. Тернопіль –7613 (5795 одужало, 89 летальних, 1729 продовжують хворіти); – Бережанський район – 1488 (1120 одужало, 14 летальних, 354 продовжують хворіти); – Борщівський район – 1356 (1134 одужало, 21 летальних, 201 продовжують хворіти); – Бучацький район – 1135 (1007 одужало, 17 летальних, 111 продовжують хворіти); – Гусятинський район – 1465 (1064 одужало, 21 летальних, 380 продовжують хворіти); – Заліщицький район – 1289 (1069 одужало, 26 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 194 продовжують хворіти); – Збаразький район – 1294 (1043 одужало, 19 летальних, 232 продовжують хворіти); – Зборівський район – 654 (572 одужало, 9 летальних, 73 продовжують хворіти); – Козівський район – 830 (656 одужало, 5 летальних, 169 продовжують хворіти); – Кременецький район – 1641 (1368 одужало, 27 летальних, 246 продовжують хворіти); – Лановецький район – 728 (595 одужало, 2 летальних, 131 продовжують хворіти); – Монастириський район – 1086 (936 одужало, 22 летальних, 128 продовжують хворіти); – Підволочиський район – 1118 (755 одужало, 10 летальних, 353 продовжують хворіти); – Підгаєцький район – 402 (356 одужало, 3 летальних, 43 продовжують хворіти); – Теребовлянський район – 1193 (960 одужало, 25 летальних, 208 продовжують хворіти); – Тернопільський район – 2368 (1765 одужало, 27 летальних, 576 продовжують хворіти); – Чортківський район – 2112 (1669 одужало, 30 летальних, 413 продовжують хворіти); – Шумський район – 901 (809 одужало, 20 летальних, 72 продовжують хворіти).

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (56 осіб)

Бережанський район (31 особа): • м. Бережани – 16 • с. Куропатники – 2 • с. Божиків – 1 • с. Біще – 1 • с. Поручин – 3 • с. Куряни – 1 • с. Кути – 4 • с. Котів – 1 • с. Тростянець – 1 • с. Потутори – 1

Борщівський район (10 осіб): • м. Борщів – 3 • с. Вовківці – 2 • с. Іване-Пусте – 1 • с. Стрілківці – 1 • с. Збручанське – 2 • с. Глибочок – 1

Бучацький район (8 осіб): • м. Бучач – 2 • с. Дуліби – 1 • с. Трибухівці – 2 • с. Петликівці – 1 • с. Пишківці – 1 • с. Ріпинці – 1

Гусятинський район (19 осіб): • смт Гусятин – 1 • м. Копичинці – 4 • м. Хоростків – 1 • с. Глібів – 1 • смт Гримайлів – 2 • с. Клювинці – 1 • с. Мала Лука – 1 • с. Васильківці – 2 • с. Перемилів – 1 • с. Товсте – 1 • с. Яблунів – 1 • с. Сухостав – 1 • с. Вигода – 1 • с. Гадинківці – 1

Заліщицький район (13 осіб): • м. Заліщики – 7 • смт Товсте – 4 • с. Бедриківці – 1 • с. Солоне – 1

Збаразький район (9 осіб): • м. Збараж – 2 • с. Колодне – 1 • с. Чернихівці – 2 • с. Зарубинці – 1 • с. Доброводи – 2 • с. Залужжя – 1

Зборівський район (10 осіб): • м. Зборів – 6 • смт Залізці – 3 • с. Бліх – 1

Козівський район (2 особи): • смт Козова – 1 • с. Будилів – 1

Кременецький район (15 осіб): • м. Кременець – 6 • с. Білокриниця – 1 • с. Горинка – 2 • с. Іква – 3 • с. Підлісці – 1 • с. Старий Олексинець – 1 • с. Бонівка – 1

Лановецький район (9 осіб): • м. Ланівці – 5 • с. Москалівка – 1 • с. Вишгородок – 1 • с. Грибова – 1 • с. Нападівка – 1

Монастириський район (13 осіб): • м. Монастириська – 8 • с. Криниця – 2 • с. Горішня Слобідка – 1 • с. Устя Зелене – 2

Підволочиський район (28 осіб): • смт Підволочиськ – 10 • м. Скалат – 4 • с. Гнилиці – 1 • с. Кошляки – 1 • с. Клебанівка – 1 • с. Кам’янки – 3 • с. Качанівка – 1 • с. Сухівці – 1 • с. Богданівка – 3 • с. Турівка – 1 • с. Оріховець – 1 • с. Токи – 1

Підгаєцький район (0 осіб)

Теребовлянський район (18 осіб): • м. Теребовля – 9 • смт Микулинці – 2 • с. Кровинка – 1 • с. Остальці – 1 • с. Лошнів – 1 • с. Заздрість – 2 • с. Мшанець – 1 • с. Кобиловолоки – 1

Тернопільський район (24 особи): • смт Велика Березовиця – 5 • с. Ігровиця – 1 • с. Великий Глибочок – 7 • с. Драганівка – 1 • смт Великі Бірки – 2 • с. Йосипівка – 1 • с. Плотича – 1 • с. Велика Лука – 3 • с. Біла – 2 • с. Великі Гаї – 1

Чортківський район (31 особа): • м. Чортків – 22 • смт Заводське – 1 • с. Улашківці – 2 • с. Нагірянка – 1 • с. Біла – 2 • с. Джурин – 1 • с. Мухавка – 1 • с. Пастуше – 1

Шумський район (2 особи): • с. Великі Дедеркали – 2