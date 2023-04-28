Ще 16 військовослужбовцям присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно

28 квітня на позачерговому засіданні 25 сесії міської ради депутатами прийнято рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно 16 військовослужбовцям.

Звання надано за вагомий особистий вклад у становленні української державності та особисту мужність і героїзм у виявленні у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та враховуючи висновки комісії, яка проводить попередній розгляд матеріалів про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради.

Список осіб, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно:

СТЕПАНКЕВИЧ Олександр Тарасович – старший сержант;

МУДРИК Тарас Васильович – солдат;

ШТРЕМПЕЛ Йосип Гийзович – солдат;

ДАНИЛЮК Валерій Васильович – солдат;

РИБАЛЬСЬКИЙ Віталій Григорович – солдат;

СУСЛЕНКО Віталій Сергійович – солдат;

ГИНДА Валерій Васильович – солдат;

СИДОРАК Михайло Богданович – солдат;

САВЧЕНКО Артем Олександрович – солдат;

ЗАВЕРУХА Віталій Степанович – сержант;

КАЗМІРЧУК Валерій Феофанович – старший солдат;

ДОРОХОВ Валерій Валерійович – лейтенант;

СИДІР Мирослав Мар’янович – солдат;

МАТЛАШЕВСЬКИЙ Павло Борисович – старший солдат;

КАПУСТИНСЬКИЙ Василь-Яків Григорович -стрілець-помічник гранатометника;

БАРНА Олег Степанович – помічник гранатометника, старший сержант.