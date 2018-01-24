Що прописано в законі про деокупацію?

Росію врешті визнали агресором на правовому рівні. Верховна Рада прийняла законопроект 7163, в якому Донеччина і Луганщина, а також Крим, прописані як окуповані території. Як пояснили в Тернопільській організації «Народного фронту», їхня фракція у парламенті більше року переконувала колег з БПП і коаліції об’єднати відповідні розрізнені законопроекти. Саме «Народний фронт» наполягав виключити з проекту так звані «мінські домовленості», які РФ досі не виконує.

Міфи про цей закон, які поширюють провокатори у ЗМІ, спростував народний депутат Роман Заставний. Він зазначив, що насправді Рада не відмовилася визнавати ЛДНР терористичними організаціями, як розповідають противники. Навпаки, у схваленому Комітетом тексті проекту ДНР і ЛНР вписані як підрозділи окупаційного режиму, що діють в інтересах держави-агресора. За нормами міжнародного права, такий статус передбачає серйозніші наслідки як для терористів, так і для Російської Федерації.

Натомість у «Народному фронті» наголошують, що ухвалення законопроектів 7163 та 7164 не обіцяє автоматичного припинення війни чи захисту мирного населення. Проте ці закони поширюють норми міжнародного права на захоплених територіях щодо обов’язків країни-окупанта.

«Депутати від «Окупаційного блоку» зареєстрували Постанову, яка б скасувала голосування за законопроект 7163. Але ми впевнені, їм не вдасться це зробити, – повідомив Роман Заставний. – Цей трюк дозволить хіба що на три тижні відтягнути підписання закону».

Народнофронтівці додають, законопроект 7163 не розширює повноважень Президента. Швидше навпаки, документ встановлює, що виведення російських військ з території встановлюється не за бажанням Гаранта, а за поданням міністрів оборони і внутрішніх справ.