Регіони 

Історія Тернопільської вулиця – однієї з найдовших вулиць Бережан

Redaktor 34 Views Прокоментуй!

Тернопільська вулиця – одна з найдовших вулиць Бережан, яка бере свій початок із центру та завершується уже виїзді із міста у напрямку Тернополя.

У давні часи, Бережани були мультикультурним містом. Нинішня вулиця Тернопільська колись була компактним місцем проживання євреїв. Тут досі є будинки, в яких вони жили. Переважно євреї проживали у центральній частині міста, на площі Ринок.

Із Тернопільської вулиці чудовий вид на Бережанський замок, парк, став та млин. Саме на цій вулиці були такі визначні споруди як будинок “Сокіл” (театр) та церква Різдва Івана Хрестителя (“капличка”). Також, саме цю вулицю пересікав залізничний міст в напрямку Золочівської вулиці, – йдеться у групі Минуле Бережан.

Із цього ракурсу чітко можна зорієнтуватись по місцерозташуванні.
Біля залізничної дуги зараз розміщене Бережанське лісомисливське господарство (“лісгосп”). Колись – парк.
Перед замком Сенявських – поле. Ця територія була не забудована.
Тернопільська вулиця
Праворуч – рукав від старого шлюзу
Ліворуч – чагарники із сторони Хаток
Фото зроблено із-за приміщення млина.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *