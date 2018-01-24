Історія Тернопільської вулиця – однієї з найдовших вулиць Бережан

Тернопільська вулиця – одна з найдовших вулиць Бережан, яка бере свій початок із центру та завершується уже виїзді із міста у напрямку Тернополя.

У давні часи, Бережани були мультикультурним містом. Нинішня вулиця Тернопільська колись була компактним місцем проживання євреїв. Тут досі є будинки, в яких вони жили. Переважно євреї проживали у центральній частині міста, на площі Ринок.

Із Тернопільської вулиці чудовий вид на Бережанський замок, парк, став та млин. Саме на цій вулиці були такі визначні споруди як будинок “Сокіл” (театр) та церква Різдва Івана Хрестителя (“капличка”). Також, саме цю вулицю пересікав залізничний міст в напрямку Золочівської вулиці, – йдеться у групі Минуле Бережан.