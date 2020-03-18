Що прийняли у міській раді на минулій сесії?

У п’ятницю, 13 березня, відбулася чергова сесія Тернопільської міської ради. На порядок денний винесли 189 питань.

Ще перед початком засідання, у холі міської ради всім відвідувачам міряли температуру і давали заповнити картку про стан здоров’я та самопочуття. Лише після цього, якщо медики не заперечували, громадяни могли потрапити до сесійної зали. Такі заходи викликані введеним в Україні карантином та заходами із запобігання коронавірусу.

Що виконали минулого року?

На засіданні заслухали виконання Програми розвитку водосховища «Тернопільський став» на 2017-2019 рр,, Програму розвитку освіти на 2017-2019 роки, Програми економічного та соціального розвитку громади на 2019 рік та виконання бюджету міста Тернополя (громади) за 2019 рік.

Коли озвучували звітність про водосховище, депутат Тарас Білан запитав щодо забудови 50-ти метрової зони Тернопільського озера, яка суперечить закону “Про відкриті набережні”. Зі слів Василя Кармазина, виконуючого обов’язки начальника Управління культури і мистецтв? стало відомо, що листи особам, які мають там ділянки, надіслали минулого року, але відповіді на них не було. Зараз є рішення про демонтаж цих об’єктів. Проте, як доповнив міський голова, Сергій Надал: “Ми попередили всіх власників будівель і споруд на території озера про те, що будь-які паркани мають бути демонтовані добровільно”.

Найбільше запитань виникло коли доповідали про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності. Депутати цікавилися безпекою у місті, кількістю ДТП, станом розкритих справ.

Тернопіль стане зручнішим

Успіхом для громадськості стало затвердження Стратегії розвитку інклюзивного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2020 – 2025 роки. Документ визначає філософію розвитку Тернопільської міської територіальної громади, а саме формування інклюзивного середовища. Додаткових коштів він не вимагатиме, однак регулюватиме надалі усі цільові проекти, грантові проекти, цільові програми і націлює їх на реалізацію інклюзивних принципів в усіх сферах життєдіяльності громади.

Як розповів на виступі депутатам Василь Томчишин, голова ГО “Центр громадського моніторингу та аналітики” (ДІЙ – Тернопіль): “Усі бажаючі мали змогу долучитися до робочої групи, членами якої були фахівці з інклюзії та сфери освіти, науки, культури, медицини, а також представники різних відомств міської ради та батьки дітей з інвалідністю, представники громадських організацій. Дана робоча група працювала в період з 22 жовтня і практично до кінця минулого року.”

Тернопіль долучається до міжнародної ініціативи “Громада дружня до дітей та молоді”. За це рішення проголосували 33 депутати. Програма передбачена на 3 роки, фінансуватиметься із міського бюджету.

Питання земельні – за “гаражі” не проголосували

Із вересня минулого року, на сайті міської ради розміщений проект про відведення земельних ділянок за адресою просп. С.Бандери для будівництва індивідуальних гаражів. Оскільки територія знаходилася у зеленій зоні та була велика ймовірність об’єднання цих ділянок для більш масштабного проекту, то депутати це рішення не підтримали.

Також не проголосувала сесія за надання земельного сервітуту на користування ділянкою на вулиці 15 Квітня. Проект передбачав використання землі для обслуговування торгового павільйону на 5 років. Окремим протокольним дорученням, за ініціативи депутата Володимира Гринди, сесія зобов’язала демонтувати існуючу тимчасову споруду. Справа в тому, що раніше на цій ділянці була сакральна споруда, як в часи радянської окупації перетворили на катівню НКВД, тому провадити торгівлю з етичної точки не правильно.

Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі

Довідка: Центр громадського контролю «Дій!» – проект чеської організації People in Need за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки у рамках програми «Transition Promotion Program». Проект полягає у розбудові в Україні мережі моніторингових центрів, які опікуються питаннями громадського контролю за діяльністю органів місцевої влади. До основних компонентів діяльності проекту відносяться: моніторинг та аналітика, адвокація, громадсько-правова просвіта, створення проактивності місцевого громадського сектору та його консолідація. Мережа на цьому етапі охоплює ключові міста в Україні, де на сьогодні цікава і динамічна громадсько-політична активність – Тернопіль, Вінниця, Запоріжжя, Краматорськ та Маріуполь (Донеччина).