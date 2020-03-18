Настав час для переосмислення, — Петро Ландяк

Чи може влада будувати краще життя в Україні на брехні, на лукавстві, або ставши на вершину корупції, тобто її очоливши??? Ні, не може! Один, дуже шанований мною священник (бо на жаль і серед них є різні), товариству, де я був, сказав: “Перемогу можна отримати лише тоді – коли дієш чесно! Якщо діяти нечесно – можна отримати лише результат. І навіть перший результат, у випадку нечесних дій – НЕ Є перемогою.” Коронавірус. Велике випробування для нас. Готовність нашої держави до цього виклику кожен знає і розуміє. Якщо Господь нас не врятує – марними будуть наші старання. Хоча в житті завжди потрібно діяти.

Як поступає влада? Для порівняння – наведу приклад Польщі. Коли поляк повертається на свою батьківщину – його беруть на облік, ще на кордоні. Навіть якщо в нього немає симптомів хвороби – він повинен бути в самоізоляції, не менше двох тижнів. Йому також доводять алгоритм дій. Таку особу періодично контролюють поліцейські. Державою визначені штрафи і кримінальна відповідальність за порушення правил карантину. А У НАС…???

В багатьох країнах контролюють чому людина вештається містом,навіть якщо вона і не перебуває в самоізоляції. А У НАС…?

Тому, поки запрацює влада, давайте, там де недопрацьовує державна машина – попрацюємо ми,громадяни. Через соціальні мережі будемо закликати людей більше перебувати вдома і дотримуватись вимог гігієни та правил попередження цієї страшної хвороби. . І ще. Чуємо – грошей в бюджеті не вистачає. Розумію. А які причини? Скажете – економіка слабка. Так. А чому? Даю відповідь. Тому, що КОРУПЦІЯ В НАС СИЛЬНА, а в таких випадках економіка є завжди слабкою!!!

Корупціонери в погоні за хабарем, як правило всілякими діями, блокують підприємців та підприємства, і ті часто не можуть отримати необхідні рішення від влади, на які вони мають повне і 100%-ове право!!! І той підприємець чи підприємство, яке з позиції ГІДНОСТІ, не хочуть давати ХАБАРІ – стають ЗАБЛОКОВАНИМИ. Вони не можуть реалізовувати свої проекти і часто зупиняють свою діяльність або зменшують її продуктивність. Через це не створюються робочі місця для людей, а ті змушені виїжджати на роботу в Польщу, чи ще кудись. А раз не ведеться діяльність або зменшується її обсяг, через блокування корупціонером – то і суми несплачених податків є меншими. І ще, подивіться, як швидко зростають статки високопосадоців! Хтось може з них за рік-два святкувати перший МІЛЬЯРД і при цьому ніби-то “палко любити” Україну. На місцевому рівні з бідняків за рік-два стають дуже заможними, а в окремих випадках – багатшими за власників фірм, на яких працюють тисячі людей!!! Так-так. Я нічого не придумую. Пишу реальні речі, І це є проблемою всієї України!

Прикро, що такі дії корупціонерів є чомусь непомітними для людей, які покликані дбати про високу мораль. Маю на увазі священників, які часто потурають і підтримують таких високопосадовців!!! Очевидно вони не розуміють, що роблять!

Засоби масової інформації.

На жаль, багато з них (добре, що не всі) є купленими і прирученими. Декому вони співають замовні хвалебні оди, а інших закидають брехливою чи перекрученою інформацією. І цим вводять людей в оману. Це , на мою думку, приносить велику шкоду нашій країні.

А нова влада , замість того, щоб розпочати наводити лад, боротися з корупцією, але не з побутовою, а з корупцією У ВЛАДІ, як найбільшим злом, яке не дає розвиватись Україні, розпочинає свою діяльність з продажу землі і з децентралізації, в деталях якої ТОЧНО ще не розібралась.

ВСІМ УКРАЇНЦЯМ , в цей тривожний час, віри, міцного здоров’я, витримати цей СУВОРИЙ ЕКЗАМЕН з КОРОНАВІРУСОМ, і що важливо, дуже хочу, щоб ми багато що ПЕРЕОСМИСЛИЛИ і ПОСТАРАЛИСЬ ЗМІНИТИ в нашому житті. По-іншому, ми не виберемся з того стану, в якому перебуває наша країна. БОЖОЇ ОПІКИ і УСПІХУ НАМ! Депутат Тернопільської міської ради Петро Ландяк