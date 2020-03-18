16:39 | 18.03.2020
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Сьогодні у Тернополі поліція припинила роботу 35 кіосків та 50 точок стихійної торгівлі

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У Тернополі муніципальна поліція спільно із дільничими інспекторами поліції безперервно проводять перевірки дотримання правил карантину та вже закрили ряд закладів-порушників.

🚫Зокрема, сьогодні було припинено роботу:
🔹більше 50 точок стихійної торгівлі
🔹5 кіосків на приринковій території
🔹більше 30 кіосків і магазинів на мікрорайонах “Бам” та “Дружба”.

ℹ️Просимо повідомляти тернополян про випадки порушення правил карантину на гарячу лінію міської ради: 1580, а також у Viber муніципальної поліції: 0730151481.

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