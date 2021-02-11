Ранок 11 лютого: 153 нових випадки коронавірусу зафіксовано в Тернопільській області
153 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 11 лютого 2021 року.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (33 особи)
Бережанський район (14 осіб):
• м. Бережани – 9
• с. Слов’ятин – 1
• с. Куропатники – 2
• с. Посухів – 1
• с. Куряни – 1
Борщівський район (11 осіб):
• м. Борщів – 1
• смт Скала-Подільська – 3
• с. Мушкатівка – 1
• с. Горошова – 3
• с. Іванків – 2
• с. Стрілківці – 1
Бучацький район (7 осіб):
• с. Стінка – 2
• с. Бариш – 1
• с. Підзамочок – 2
• с. Зубрець – 1
• с. Трибухівці – 1
Гусятинський район (2 особи):
• м. Копичинці – 1
• с. Гадинківці – 1
Заліщицький район (15 осіб):
• м. Заліщики – 14
• с. Новосілка – 1
Збаразький район (2 особи):
• с. Лози – 1
• с. Романове Село – 1
Зборівський район (0 осіб)
Козівський район (4 особи):
• с. Дибще – 2
• с. Денисів – 1
• с. Августівка – 1
Кременецький район (6 осіб):
• м. Кременець – 3
• с. Малі Бережці – 2
• с. Сапанів – 1
Лановецький район (0 осіб)
Монастириський район (14 осіб):
• м. Монастириська – 13
• с. Швейків – 1
Підволочиський район (7 осіб):
• смт Підволочиськ – 3
• с. Дорофіївка – 2
• с. Медин – 1
• с. Остап’є – 1
Підгаєцький район (7 осіб):
• м. Підгайці – 2
• с. Новосілка – 2
• с. Старе Місто – 2
• с. Галич – 1
Теребовлянський район (3 особи):
• с. Мшанець – 2
• с. Буданів – 1
Тернопільський район (10 осіб):
• смт Велика Березовиця – 2
• с. Товстолуг – 6
• с. Великі Гаї – 1
• с. Петриків – 1
Чортківський район (16 осіб):
• м. Чортків – 10
• с. Свидова – 1
• с. Калинівщина – 1
• с. Капустинці – 1
• с. Улашківці – 1
• с. Джурин – 1
• с. Білобожниця – 1
Шумський район (2 особи):
• м. Шумськ – 2