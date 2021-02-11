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Новини Тернополя 

Ранок 11 лютого: 153 нових випадки коронавірусу зафіксовано в Тернопільській області

Irena 0 Views Прокоментуй!

153 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 11 лютого 2021 року.

Також за останню добу
🔺летальних випадків – 4 (чоловік 55 р. м. Монастириська, жінка 82 р. с. Трибухівці Бучацький район, чоловік 80 р. м. Бережани, чоловік 69 р. с. Медин Підволочиський район)
🔺одужало – 169 осіб
🔺проведено досліджень методом ПЛР – 657
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 39095 осіб;
🔺одужало – 36690 осіб;
🔺летальних випадків – 559 (3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 10984(10209 одужало, 136 летальних);
– Бережанський район – 1979 (1852 одужало, 21 летальних);
– Борщівський район – 1797 (1705 одужало, 35 летальних);
– Бучацький район – 1389 (1306 одужало, 21 летальних);
– Гусятинський район – 1820 (1762 одужало, 28 летальних);
– Заліщицький район – 1721 (1574 одужало, 34 летальних);
– Збаразький район – 1887 (1843 одужало, 30 летальних);
– Зборівський район – 865 (844 одужало, 12 летальних);
– Козівський район – 1220 (1150 одужало, 9 летальних);
– Кременецький район – 2220 (2107 одужало, 37 летальних);
– Лановецький район – 1008 (950 одужало, 6 летальних);
– Монастириський район – 1396 (1198 одужало, 29 летальних);
– Підволочиський район – 1517 (1458 одужало, 20 летальних);
– Підгаєцький район – 555 (505 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1606 (1476 одужало, 33 летальних);
– Тернопільський район – 3272 (3111 одужало, 41 летальних);
– Чортківський район – 2613 (2446 одужало, 38 летальних);
– Шумський район – 1246 (1194 одужало, 23 летальних).

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (33 особи)

⭕️Бережанський район (14 осіб):

• м. Бережани – 9

• с. Слов’ятин – 1

• с. Куропатники – 2

• с. Посухів – 1

• с. Куряни – 1

⭕️Борщівський район (11 осіб):

• м. Борщів – 1

• смт Скала-Подільська – 3

• с. Мушкатівка – 1

• с. Горошова – 3

• с. Іванків – 2

• с. Стрілківці – 1

⭕️Бучацький район (7 осіб):

• с. Стінка – 2

• с. Бариш – 1

• с. Підзамочок – 2

• с. Зубрець – 1

• с. Трибухівці – 1

⭕️Гусятинський район (2 особи):

• м. Копичинці – 1

• с. Гадинківці – 1

⭕️Заліщицький район (15 осіб):

• м. Заліщики – 14

• с. Новосілка – 1

⭕️Збаразький район (2 особи):

• с. Лози – 1

• с. Романове Село – 1

⭕️Зборівський район (0 осіб)

⭕️Козівський район (4 особи):

• с. Дибще – 2

• с. Денисів – 1

• с. Августівка – 1

⭕️Кременецький район (6 осіб):

• м. Кременець – 3

• с. Малі Бережці – 2

• с. Сапанів – 1

⭕️Лановецький район (0 осіб)

⭕️Монастириський район (14 осіб):

• м. Монастириська – 13

• с. Швейків – 1

⭕️Підволочиський район (7 осіб):

• смт Підволочиськ – 3

• с. Дорофіївка – 2

• с. Медин – 1

• с. Остап’є – 1

⭕️Підгаєцький район (7 осіб):

• м. Підгайці – 2

• с. Новосілка – 2

• с. Старе Місто – 2

• с. Галич – 1

⭕️Теребовлянський район (3 особи):

• с. Мшанець – 2

• с. Буданів – 1

⭕️Тернопільський район (10 осіб):

• смт Велика Березовиця – 2

• с. Товстолуг – 6

• с. Великі Гаї – 1

• с. Петриків – 1

⭕️Чортківський район (16 осіб):

• м. Чортків – 10

• с. Свидова – 1

• с. Калинівщина – 1

• с. Капустинці – 1

• с. Улашківці – 1

• с. Джурин – 1

• с. Білобожниця – 1

⭕️Шумський район (2 особи):

• м. Шумськ – 2

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