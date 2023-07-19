Щоб наші Воїни перетворювали вату на цинк, потрібна допомога! Долучайтеся
Для того, щоб аеророзвідка Тертьої ОШБр, де воює чоловік тернополянки Ольги Терещук, могла здійснювати дальню розвідку, терміново потрібне сучасне обладнання!
Ці хлопці знають, як перетворювати вату на цинк, а наша справа – допомогти їм купити потрібну техніку!
ДПЛА «GLS – Фенікс», вартість якого становить 620 тисяч гривень, допоможе ефективному виконанню бойових завдань. Не забуваємо про те, що спокоєм, який маємо у Тернополі, завдячуємо нашим захисникам. Ворог підступний та сильний, а ще – в нього багато сучасної техніки та дронів. Ми не можемо допустити їхньої технічної переваги! Долучіться до збору для того, щоб продовжити працювати, відпочивати, насолоджуватися літом тут, у нашому спокійному місті.
Кошти Ольга збирає особисто, тож про всі надходження відзвітує.
Є моно-банка, є рахунки для юридичних осіб (кому потрібно більше інформації, пишіть у ПП)
https://send.monobank.ua/jar/8vWaCkANFE?fbclid=IwAR3bEjNFLSXS7ceZ6G1Yjx5qc6Cvb_dMfuzBdq3Mo1fYdavk5Y2o-3Ap2ac
Картка Моно: 5375411207298477
Картка Приват: 4731219648692014
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