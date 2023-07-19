11:32 | 19.07.2023
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Щоб наші Воїни перетворювали вату на цинк, потрібна допомога! Долучайтеся

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Для того, щоб аеророзвідка Тертьої ОШБр, де воює чоловік тернополянки Ольги Терещук, могла здійснювати дальню розвідку, терміново потрібне сучасне обладнання!
Ці хлопці знають, як перетворювати вату на цинк, а наша справа – допомогти їм купити потрібну техніку!
ДПЛА «GLS – Фенікс», вартість якого становить 620 тисяч гривень, допоможе ефективному виконанню бойових завдань. Не забуваємо про те, що спокоєм, який маємо у Тернополі, завдячуємо нашим захисникам. Ворог підступний та сильний, а ще – в нього багато сучасної техніки та дронів. Ми не можемо допустити їхньої технічної переваги! Долучіться до збору для того, щоб продовжити працювати, відпочивати, насолоджуватися літом тут, у нашому спокійному місті.
Кошти Ольга збирає особисто, тож про всі надходження відзвітує.
Є моно-банка, є рахунки для юридичних осіб (кому потрібно більше інформації, пишіть у ПП)
https://send.monobank.ua/jar/8vWaCkANFE?fbclid=IwAR3bEjNFLSXS7ceZ6G1Yjx5qc6Cvb_dMfuzBdq3Mo1fYdavk5Y2o-3Ap2ac
Картка Моно: 5375411207298477
Картка Приват: 4731219648692014
#війна #допомога #ЗСУ

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