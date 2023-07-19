Історія з головою Тернопільської облради Михайлом Головком, якого звинувачують у хабарництві, демонструє, на скільки ми ще далеко перебуваємо від цивілізованого світу. Цинічні заяви, намагання втриматися за посаду, залучення одразу трьох дороговартісних адвокатів, які учора у Антикорупціному суді вкотре допомогли підсудному де юре втриматися за керівне крісло, – з боку цей ярмарок марнославства демонструє, які насправді цінності сповідує людина.

Після затримання з хабарем народної депутатки від Тернопільщини Людмили Марченко, партія «Слуга народи» принаймні одразу вирішила максимально віддалитися від підозрюваної у злочині, її оперативно виключили з партії, призупинили членство у парламентській фракції, Тернопільська обласна організація «Слуги народу» теждостроково припинила повноваження Марченко.

Натомість об’єднанню «Свобода» висунення підозри у хабарництві їхньому однопартійцю аж ніяк не стало на заваді одразу стати на захист Головка. З традиційними для таких випадків тезами, що влада продовжує переслідувати націоналістів. Який з Головка меганаціоналіст можна скласти враження хоча б з того, що двічі нардепом він обирався від північного округу Тернопільщини. Нагадаємо, там на той час мала надміцні позиції УПЦ МП, серед чисельних вірян якої український націоналізм, м’яко кажучи, далеко не в моді.

Також не зрозуміло, чим ці так звані націоналісти дошкуляють владі і чи вона взагалі їх помічає. Адже намагання «свободівців» потрапити в парламент традиційно закінчуються катастрофою. На Тернопільщині вони представлені в місцевих радах, однак теж не помітно, щоб вони якось сильно дошкуляли чинній владі. Більше того, Михайло Головко взяв собі в заступники колишнього голову ТОДА Ігоря Сопеля, який представляє владну партію «Слуга народу», в облраді «свободівці» в унісон голосують зі «слугами». То чим же так став владі поперек горла Головко?«Свободі» варто б уже вигадати щось цікавіше.

Водночас впало у вічі, що голова міської організації ВО «Свобода» Сергій Надал не виступив з підтримкою свого однопартійця. Це можна було списати на відпустку, однак вже тиждень, як мер Тернополя з неї повернувся. При цьому жодних заяв щодо Головка він не оприлюднював. Подейкують, в таборі Надала навпаки радіють гучному скандалу, в який вляпався голова Тернопільської облради, адже це сильно похитнуло позиції Головка і його прибічників у самій «Свободі».

Тим часом Михайло Головко не здається і демонструє, що планує боротися до останнього. Після медійного шоу із брифінгом щодо виходу на волю та поверненням на робоче місце, Головко невдовзі взяв відпустку. Тобто де юре він не впливає на процеси, які зараз відбуваються в облраді. З раптового підвищення медійної активності його першого заступника Володимира Болєщука, який зараз фактично керує радою, можна припустити, що відсутністю Головка конкуруючі політики скористуються сповна.

Наразі в кулуарах обговорюються різні сценарії виходу із ситуації. Який з них буде втілено, наразі незрозуміло, адже дуже багато залежить як від юридичних рішень, так і від сміливості опонентів. Зрозуміло одне – дуже багатьох влаштовувало б, якби Головко з відпустки на посаду уже й не повернувся.

Також дуже помітною стала призупинка Головком активності в соцмережах. Якщо раніше на своїй сторінці у Фейсбуці він намагався демонструвати свою присутність майже щодня, то одразу після затримання Головко «пішов в підпілля». З того часу з’явився лише один пост щодо уже згадуваного брифінгу. Після шквалу критики в коментарях і негативних реакцій,нових постів уже не було. Не виключено, що «залягти на дно» підозрюваному у хабарництві порадили і адвокати, щоб не злити громадськість та й ще ненароком не ляпнути чогось зайвого.

І в цьому контексті Михайла Головка особливо шкода. Можна лише здогадуватися, яка зараз ломка в людини, яка любила щодня красуватися на загал у своєму профілі, розповідати про чергові «здобутки», підживлюючи своє его та підвищуючи свою значущість у власних очах. І раптом цей краник перекрито. Як тепер донести до широкого загалу улюблені оповідки про свої високі цінності. Тим паче, коли виявилося, що реальні цінності – це грошові купюри. Якнайвищого номіналу. Можна і гривнями. Ага, звісно ж, на ЗСУ…