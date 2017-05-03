Щоб “підкупити” туристів, у Тернополі проведуть 4 фестивалі

Тернопільський ресторатор Олег Макогін розповів про чотири фестивалі, які реалізують в рамках громадського бюджету цього року.

Розпочнуть з фестивалю “Тернопільська брама”, який припадає на 5-7 травня. У перших числах червня вшосте відбудеться “Галицька дефіляда”. На початку липня в парку ім. Т. Шевченка – “Короп-фест”. Четвертий “Фестиваль сала і самогону” відбудеться у вересні на Театральному майдані.

За словами Олега Макогона, орієнтовно 950 тис. грн. виділено Тернопільською міською радою для проведення цих 4 фестивалів. Три четверті цих грошей будуть спрямовані на промоцію Тернополя та цих подій Україні. Зокрема, створять ролик про те, чому бажано відвідати Тернопіль, розклеять біл-борди, будуть задіяні місцеві радіо в обласних центрах. “Процедура виділення тих коштів дуже довга, – каже Олег Макогін. – Приміром, на сьогодні необхідні гроші ще не перераховано, хоч перший фестиваль “Тернопільська брама” відбудеться уже через тиждень. Тому ми дещо “просіли” з промоцією Тернополя в Україні, але сам фестиваль сповна відбудеться за кошти рестораторів та партнерів”.

За словами організаторів, цими фестивалями у Тернополі намагатимуться “підкупити” туристів.

Ірина Юрко.

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