Тернополянин загинув під колесами вантажівки

Дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком трапилася першого травня на Зборівщині, неподалік села Вільшанка.

Про аварію повідомив близько 16:49 сам водій автомобіля. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група.

На автодорозі Львів-Тернопіль кермувальник транспорту марки SKODA Fabia збив чоловіка, 1992 року народження. За попередніми даними потерпілий перебігав проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу. Ця безпечність призвела до смерті. Травми пішохода виявилися несумісними з життям.

Водій автівки, відповідно до результатів медичного огляду, був тверезий. Відібрано взірці його крові для токсикологічного дослідження на вміст спиртів.

Відомості про дану пригоду внесено до ЄРДР за частиною 2 статті 286 КК України.