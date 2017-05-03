Тернопільські поліцейські показали відео, як затримали крадія авто

На проспекті С.Бандери патрульні зупинили автомобіль ВАЗ 2103, який порушив ПДР. Подія трапилася близько 3-ї години ночі, 1 травня.

Водій зупинився і почав втікати. Однак інспектори наздогнали його. З’ясувалося, що він знаходився у стані алкогольного сп’яніння. Алкотестер драгер показав 1,05 проміле. Це майже у 5 разів перевищує допустиму норму.

При складанні адмінматеріалів на планшет патрульних прийшло орієнтування, що даний транспортний засіб знаходиться у розшуку. Його викрали на вулиці Симоненка.

Інспектори викликали слідчо-оперативну групу. Заявник впізнав свій транспортний засіб. Усі обставини встановлюють слідчі