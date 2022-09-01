Шість днів на тиждень: у Тернополі діти вчитимуться по суботах

У Тернополі діти будуть вчитися шість днів на тиждень, починаючи з вересня усі школярі відвідуватимуть освітні заклади по суботах.

Дану інформацію озвучив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Сьогодні не йде мова про жодну економію, сьогодні йде мова виключно про питання безпеки. Але ми рекомендуємо, і я думаю, що в Тернополя так само, як і в багатьох інших містах України навчання у школах буде відбуватися шість днів в тиждень, тобто в суботу також. З цим це пов’язано – перше питання – на осінь нам знову ж таки медики прогнозують загострення хворих на коронавірус, а також сезонні захворювання. На жаль в нас кількість хворих на ковід зростає кожного дня. Тому не виключений варіант, що доведеться знову призупиняти навчання у школах. Тому варто якомога більше дати дітям начитати навчальну програму, поки є сприятливі умови, – відзначив Сергій Надал, міський голова Тернополя. – Наступне питання знову ж таки – ми живемо в умовах війни, сьогодні стоїть питання не економії, а стоїть питання, бачачи, як ворог сьогодні нищить інфраструктурні об’єкти, об’єкти енергопостачання, не виключаємо того, що можуть бути знищені системи електропостачання чи газу, враховуючи те, що ми йдемо до опалювального періоду, така загроза існує, відповідно те ж школи можуть припинити свою роботу та перейти на режим онлайн виключно. Тому рекомендація навчатися зараз по суботах, я розмуію, може не всім зручно, але ми живемо в умовах війни, і будемо вчитися по суботах”.

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