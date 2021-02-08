Для чого потрібен гофрокартон

Гофрокартон — це матеріал з хорошими параметрами та відносно високою міцністю, який надає необмежені можливості використання в господарстві, торгівлі та в побуті. Це найбільш часто використовуваний захисний матеріал, який, завдяки своїм властивостям, захищає упаковані вироби від стирання, деформації або вологи. Компанія Profipak (https://profipak.com.ua/g36558982-gofrokarton) пропонує широкий асортимент гофрованого картону за помірними цінами.

Види

Найчастіше використовуються наступні види гофрованого картону:

2-шаровий картон — це екологічний матеріал, який має багато застосувань у повсякденному житті. Його охоче використовують в кур’єрських службах, а також на складах та оптових базах.

3-шаровий картон складається з двох шарів паперу та гофрованого шару посередині. Застосовується при упаковці крихких предметів, наприклад посуду, склянок, пляшок або ваз. Однак можливості його використання на цьому не закінчуються. Він широко застосовується в будівництві не тільки як захисний елемент, але і як акустичний і теплоізолятор, який є основою, що відокремлює бетонну стяжку від підлоги або плитки.

Застосування

Гофрокартон має різноманітне застосування. Крім обгортання крихких предметів, він підходить для пакування книг. З нього продукують декоративні винні коробки та сумки, коробки з клапанами, телескопічні коробки та конверти. Офісні приналежності, такі як папки для документів, також можуть виготовлятися з гофрованого картону.

Гофрокартон часто використовують як захисний матеріал, що розміщується на підлогах під час ремонту. Тоді він служить захистом від подряпин, які виникають в результаті переміщення драбин. В гофрокартон також пакують домашні речі перед переїздом з однієї квартири в іншу. Завдяки стійкості до згинання та стиснення, гофрокартон можна застосовувати і як роздільник упакованих предметів або як простий наповнювач.

Гофрокартон дуже добре зарекомендував себе у всіх видах робіт, пов’язаних з мистецтвом, наприклад таких, як елемент декорацій сцени.

Ще однією характерною рисою гофрокартону є відносно невисока ціна, завдяки якій кожен може скористатися його унікальними властивостями. Він також придатний до багаторазового використання.

Безперечною перевагою гофрокартону є повна біорозкладаність, що позитивно впливає на природне середовище. При створенні гофрованого картону, серед іншого, використовують спеціальний крафт-папір, який ідеально підходить для переробки.