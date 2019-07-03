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Шість студентів з Тернополя продавали марихуану через “Telegram”

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Ð¡Ð²ÑÑÐ»Ð¸Ð½Ð° Ð²ÑÐ´ ÐÑÐ¾ÐºÑÑÐ°ÑÑÑÐ° Ð¢ÐµÑÐ½Ð¾Ð¿ÑÐ»ÑÑÑÐºÐ¾Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑÑ.Прокуратурою Тернопільщини в суд спрямовано обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо організованої групи, що складалась із студентів, які у 2018 р. продавали канабіс (марихуану) через мессенджер «Telegram».

Встановлено, що 6 іногородніх студентів Тернопільських вищих навчальних закладів збували особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс, використовуючи так звані «закладки» у «Telegram». Певну кількість канабісу (марихуани) поміщали у паперовий згорток або в поліетиленовий пакет із застібкою, магнітом та обмотували клейкою стрічкою різного кольору. Колір клейкої стрічки відповідав канабісу певного сорту, вирощеного спеціальним способом. Про «закладки» інформували зацікавлених клієнтів за допомогою повідомлень у Telegram. Злочинну схему постачання наркотичних засобів правоохоронці викрили наприкінці 2018 року. 

Розслідування завершено.

Довідково: обвинуваченим, у випадку доведеності їх вини у вчиненні інкримінованих злочинів, загрожує покарання у виді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна. 

Прес-служба прокуратури Тернопільської області 

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