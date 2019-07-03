«Ігор Побер – кандидат у нардепи, людина, яка працює на Україну», – Віталій Кличко

Ігор Побер – кандидат у народні депутати від тернополян, округ № 163 з центром у місті Тернопіль.

Він – чемпіон, патріот і фахівець, якого підтримують людина-легенда Арнольд Шварцнеггер та вірний побратим, голова Київської міської державної адміністрації, лідер партії «УДАР» Віталій Кличко.

– У Тернополі від одномандатного округу № 163 балотується Ігор Побер – кандидат від «УДАРу». Це – людина, яка працює на благо України. У нього є чіткі та непохитні принципи, які допомагають у розбудові держави, – вважає Віталій Кличко.

Довідка: Побер Ігор Миколайович народився у 1968 році, навчався У ТНПУ ім. В. Гнатюка та ТАНГ (ТНЕУ). Одружений, має дітей. Голова Тернопільської обласної організації політичної партії «УДАР». Багаторазовий чемпіон України, Європи та світу з бодибілдингу і пауерліфтингу. Віце-президент федерації бодибілдингу України.