Школа №9 у Тернополі активно підтримує військових

Незважаючи на літні канікули, педагоги навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – економічний ліцей №9 імені Іванни Блажкевич» у Тернополі не залишаються осторонь від важливих подій, що відбуваються в Україні. Вони активно долучаються до волонтерської діяльності, підтримуючи Збройні Сили України.

Одним із напрямків допомоги є виготовлення маскувальних сіток, які є важливою частиною в забезпеченні військових на передовій. Викладачі та учні, навіть під час канікул, знаходять час на плетіння цих сіток, віддаючи частину свого часу та зусиль на допомогу армії.

Завдяки злагодженій командній роботі педагогів, а також небайдужих учнів та їхніх родин, ці сітки вже стали не лише важливим ресурсом для українських військових, але й символом єдності та патріотизму. «Це наш спосіб підтримати армію та наблизити перемогу», – кажуть волонтери школи.

НВК №9 запрошує всіх бажаючих долучатися до цієї благородної справи. Кожен внесок, навіть найменший, має величезне значення для досягнення спільної мети. Для тих, хто хоче допомогти, організовують відкриті зустрічі, де навчають плетіння сіток та збирають усі необхідні матеріали.