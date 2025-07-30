На Тернопільщині автомобіль врізався в скутер. Є постраждалі

29 липня, близько 18:30, у Шумську сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля та скутера. За інформацією правоохоронців, водій автомобіля Volkswagen Passat, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу в русі водієві скутера YAMAHA MAJESTY 400, внаслідок чого сталося зіткнення.

В результаті аварії 21-річний скутерист, житель Рівненської області, отримав переломи та інші тілесні ушкодження. Він був госпіталізований до лікарні. Також травмувалась 18-річна пасажирка скутера, яка народилася в 2006 році, і її госпіталізували до медзакладу.

На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група Кременецького райвідділу поліції. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення правил дорожнього руху.

Поліція відібрала зразки крові у водіїв для перевірки на вміст алкоголю, і слідство триває.

Дорожньо-транспортна пригода ще раз нагадує водіям про необхідність бути уважними на дорозі та дотримуватись правил дорожнього руху, особливо на перехрестях і при виїзді з другорядних доріг.