У Тернополі на День міста та День Незалежності проїзд у вишиванках буде безкоштовним

З нагоди Дня міста Тернополя та Дня Незалежності України 15 та 24 серпня мешканці та гості громади, які одягнуть вишиванки, зможуть скористатися міським громадським транспортом безкоштовно. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради, підкреслюючи важливість підтримки національних традицій, духовності та культурної спадщини.

Ця ініціатива має на меті не лише сприяти святковій атмосфері, але й підкреслити єдність українців у ці важливі для держави дні. Для її реалізації було підписано Меморандум між управлінням транспортних мереж та зв’язку Тернопільської міської ради і перевізниками, які здійснюють пасажирські перевезення в межах громади.

Крім того, комунальні підприємства «Міськавтотранс» та «Тернопільелектротранс» також забезпечуватимуть безкоштовний проїзд для всіх пасажирів у національному вбранні 15 та 24 серпня.

Святкуймо разом День міста та День Незалежності з гордістю за нашу культуру та традиції! Не забувайте одягти вишиванки та долучитись до цієї чудової ініціативи!