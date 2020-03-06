Бути чи не бути Підволочиській залізничній станції?

Сьогодні на станції «Підволочиськ» зупиняються всі поїзди дальнього сполучення (окрім одного та «Інтерсіті») та приміські. Разом з тим піднімалося питання, що всі поїзди далекого сполучення зупинятимуться лише у сусідньому Волочиську (Хмельницька область), а в Підволочиську й далі зупинятимуться лише приміські потяги. При цьому саму залізничну станцію буде закрито, працюватиме ж лише одна каса саме для пасажирів приміських поїздів.

Нещодавно очільники Підволочиської селищної ради зустрілися з начальником виробничого структурного підрозділу «Тернопільської дирекції залізничних перевезень» регіональної філії Львівської залізниці Володимиром Данилюком.

– Відбувся конструктивний діалог, попередній результат домовленостей – Підволочиській залізничній станції бути! – повідомив голова громади Віталій Дацко.

За підтримки депутатського складу Підволочиська селищна рада має передбачити залізниці компенсацію за проїзд пільгових категорій своїх мешканців.



